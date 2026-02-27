El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que seproducirán en los próximos días en la ciudad debido a:

SÁBADO 28 DE FEBRERO

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DE LA MACARENA (PLAZA DE TOROS)

HORARIO: De 20.00 a 21.30 horas.

ITINERARIO: Parroquia de San Ildefonso (c/ Ntra. Sra. de las Mercedes), Acosta,

Avd. Vilches, Emilio Berruezo, La Palma, Granada, Huérfanas, Serafín, Silencio,

Zagal, Humilladero, Acosta, llegando de nuevo a la parroquia de San Ildefonso.

DOMINGO 1 DE MARZO

XII DUATLÓN M1 EUROPACK ‘CIUDAD DE ALMERÍA’

HORARIO: De 10.00 a 12.30 horas.

ITINERARIO: • Carrera a pie: 5 Km. Salida desde la puerta del Centro

Zoosantario, subida por la carretera junto a la Ribera del Andarax hasta la rotonda

con Camino Jaúl Bajo, donde dan un giro de 180º y se incorporarán al carril bici,

dirección hacia el Zoosantario para acceder al Parque del Andarax por la puerta

Sur y hacer un recorrido interno de 2,5 kms.

Segmento de ciclismo: 20 Km. 3 vueltas sobre un circuito de 6,6 km. Salida

desde la puerta del Centro Zoosantario, subida por la carretera junto a la Ribera del

Andarax hasta llegar al acceso del recinto ferial, donde dan una vuelta dentro del

recinto, para salir por la misma puerta y bajar de nuevo por la carretera de la

Ribera del río hasta el Zoosantario, donde inician las vueltas.

Segmento de carrera a pie: 2,5 Km. Una vuelta de 2,5 kms., llegando hasta el

final del Parque del Andarax y vuelta a la balsa de los patos para volver de nuevo

al acceso sur, donde estará la meta.

LUNES 2 DE MARZO

1ª FASE: REPARACIÓN DEL ADOQUINADO EN LA PLAZA CATEDRAL

(ZONA NORESTE) Y CALLE LOPE DE VEGA (HASTA EL 5 DE MARZO)

HORARIO: De 08.00 a 18.00 horas.

ITINERARIO: Corte de las calles Eduardo Pérez e Infanta. Operarios facilitarán

la entrada y salida de la servidumbre.

Corte de la calle Infanta, en la confluencia con la calle Real. Operario facilitarán

la entrada y salida de la servidumbre de la calle Infanta.

REPOSICIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO EN LA CALLE CRUCES BAJAS

(CASCO HISTÓRICO)

HORARIO: De 08.00 a 18.00 horas.

AFECTACIÓN A LA LÍNEA 1 DEL AUTOBÚS URBANO: Con motivo de estos

trabajos la L1 verá alterado su recorrido, habilitándose el siguiente: Pedro Jover,

General Luque, Avda. del Mar y su recorrido habitual a partir de aquí.

Las paradas fuera de servicio son la 408 (La Reina), 409 (Alcazaba), 410 (Reducto

8), 411 (Reducto 92) y 440 (Arquímedes).

MANIFESTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE AUTÓNOMOS

HORARIO: De 11.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: Anfiteatro de la Rambla, Avenida Federico García Lorca (sentido

descendente con corte de tráfico) hasta llegar a las 12.00 a Plaza de Las Velas,

donde celebrarán una concentración entre hasta las 14.00 horas.