Arranca con su carácter internacional habitualel Taller de Dirección deorquesta, ópera y banda

Da inicio uno de los clásicos del programa de Cursos de Verano de la Universidad de Almería con la batuta inicial del maestro Rubén Silva, director titular de laKaliskaFhilarmonie polaca: “Este tipo de masterclass es muy importante, porque el problema de los directores jóvenes es que no hay dónde practicar y aprender, y aquí sí se les da la ocasión”

ElTaller ‘Dirección de orquesta, banda y ópera’,la propuesta formativade más larga duración del programa de Cursos de Verano de la Universidad de Almería, ya que se extiende durante toda esta semana, ha dado comienzo este lunes con la primera batuta en intervenir, la del maestro internacional Rubén Silva. Es también uno de los más longevos seminarios estivales de la UAL, alcanzando su novena edición, y se mantiene fiel tanto a su estructura como a sus objetivos. Respecto a lo primero, reúne a cuatro ponentes de gran prestigio y se divide en sesiones teóricas y prácticas, y en cuanto a lo segundo, una de sus características fundamentales es que da la ocasión de dirigir al menos tres veces a su alumnado, contando con tres conciertos finales que este año van a tener lugar en el Museo de Almería y que serán dirigidos por los estudiantes más destacados.

Está dirigido por Pilar Sánchez y Juan José Navarro, quien además es profesor junto al referido Silva, boliviano de nacimiento y de nacionalidad polaca, tras muchos años de éxitos en ese país; el norteamericano Bradley Paul Ethington, de laSyracusseUniversity, y José Miguel Rodilla, profesor de Dirección de la Academia Diesis y del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Su condición de internacional también tiene que ver con el alumnado matriculado, este año con ampliación de plazas hasta las 33. Tal y como ha apuntado Navarro, “han venido de Panamá, de Estados Unidos, de Cuba y de Venezuela, además de matricularse también de casi todas las regiones de España”, con un tope de admisión vinculado con la calidad: “Hemos ampliado un poquito en plazas, de 30 a 33, pero no podemos hacerlo mucho más porque si no, luego no hay tiempo de práctica”.

También habla de su consolidación como cita de primer nivel que varios de los alumnos repiten la experiencia, con respuesta de la dirección del curso para hacerla gratificante año tras año: “Vamos cambiando el repertorio para que los alumnos puedan repetir y siempre guste; siempre hay dos profesores nuevos y repertorio nuevo, un poquito la idea para que el curso se mantenga vivo, y se ve por ejemplo también en que vamos alternando contenido, este año hemos puesto óperay zarzuela de nuevo, y el año pasado pusimos principalmente bandas”. Juan José Navarro ha ensalzado las figuras de los dos directores internacionales invitados, manteniendo “que haya un director de banda norteamericano, lo que siempre nos gusta traer”. Así, “realmente hay una continuidad y es de los pocos que da sobre todo la posibilidad de dirigir como mínimo tres veces, lo que es muy importante para cualquier estudiante, que en una semana puedas ponerte frente a un grupo de música tres veces, algo que no suele pasar, y quienes dirigen el concierto de clausura se van a cinco veces, porque hacen un ensayo y el concierto”. Esa es “una de las claves del éxito de este curso”.

Rubén Silva, nacido en La Paz, Bolivia, lleva casi toda su vida en Polonia y actualmente es director titular de laKaliskaFhilarmonie.Suyas son las ponencias sobre dirección de orquesta, abordando aspectos generales y técnicos y elestudio y trabajo del repertorio, a lo que cabe sumar, por supuesto, las sesiones prácticas de cuerda y de orquesta completa. Estuvo a punto de venir tras la pandemia, pero cayó enfermo y su participación en el curso se ha retrasado hasta esta edición, mostrándose encantado de hacerlo realidad por lo que supone esta cita: “El problema de los jóvenes directores de orquesta es que no hay dónde practicar, no hay dónde aprender la dirección de orquesta, porque un músico tocaun instrumento y practica ese instrumento, todo el tiempo con el mismo y, en cambio, el director necesita una orquesta, así que ese tipo de cursos es muy importante”.

Tras presentar ante el alumnado su trayectoria, ha explicado la dirección de orquesta “desde mi punto de vista, o sea, en base a mi experiencia”, ha dicho, “para después ya comenzar con el repertorio”. A su juicio, un director de orquesta “debe estar muy bien preparado técnicamente,con una preparación musical muy, muyfuerte, pero además de eso debe tener una fuerte personalidad, porque es muy importante el carisma”. Muchos ejemplos dicen que “los grandes directores tienen grandes personalidades, y como que atraen mucho a la orquesta, porque la orquesta tiene que tocar como si fuera una sola persona, pero todos juntos y eso es una cuestión mágica”. De hecho, “los grandes directores son muy pocos en el mundo y es lo que tienen, que técnicamente son perfectos y además brilla su carisma, su personalidad, y se suma que son también psicólogos, porque tienes que trabajar con gente que llega con sus problemas y tienes que ser como un mago que los une alrededor de tu persona”.

Dentro de las diferentes tipologías de personalidades él prefiere la caracterizada por “la empatía”, un trato cercano a lo que otros eligen, que es “trabajar en el estrés,o ser un poco ‘terroristas’, o sea, que meten miedo a la orquesta,pero eso solo sale bien si eres un gran director, porque si no, se te van a rebelar”. Ha insistido que en su caso prefiere “una forma másmoderna de la dirección de orquesta que no tiene nada que ver con un concepto un tanto de dictadores o tiranos de otras etapas anteriores”, teniendo en cuenta que “te acercas más a la gente, además de que los músicos también ahora están más preparados y puedes hablar con ellos de una forma más amistosa, más de colegas y no tanto como el jefe,o el comandante de un ejército”. En ese sentido, “trabajando mucho, un director bueno puede hacer mejor a una orquesta mediocre, ya que una orquesta que es excelente hace menos ensayos, algo que pasa mucho en el Reino Unido, en donde se hace un único ensayo y el concierto”.

También ha desvelado que, en esos casos en los que se debe hacer crecer a los músicos, es fundamental “tener un buen sistema”, en referencia a “asistentes que trabajen con los músicos, no solamente el director, y hagan ensayos seccionales, como se llaman,o lo que es lo mismo, solamente los primeros violines, o solamente los violonchelos, o trabajos con los vientos de metal, con los vientos de madera, y después ir juntando”. Evidentemente, ya por último, el ingrediente fundamental para llegar a ser uno de los top en la dirección es “el oído”. Rubén Silva ha sentenciado que “es determinante saber leer la partitura, porque si conoces bien la partitura, sabes dónde está funcionando mal, qué está fallando, y ese es un error de los directores jóvenes con los estudiantes, porque muchas veces no se dan cuenta de que algunos músicos están tocando mal o no dicen nada; es muy importante que si escuchas que algo está mal, que enseguida pares, digas quién y qué es lo que está pasando, como un médico que para curar debe conocer la enfermedad”.

Silva se inició en el Conservatorio Nacional de Música, Guitarra Clásica, Piano y Percusión, y continuó luego sus estudios musicales y de dirección de orquesta en la Universidad CatólicaBoliviana. Sus maestros fueron Alberto Villalpando, Carlos Rosso y el director armenio RubénVartanyan. En 1975 debutó como director de orquesta del conservatorio y fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil junto a miembros del llamado ‘Taller de Música’ de su universidad, bajo la tutela del maestro boliviano Carlos Rosso.En 1983 resultó el ganador del Concurso Internacional G. Fitelberg en Katowice, y ese mismo año se clasificó finalista del Concurso Internacional RTV de Budapest.Desde 1983 ha sido director estable de la Ópera de Cámara de Varsovia, iniciando una trayectoria profesional plagada de éxito y de apuesta por la juventud, siendo condecorado en 2012 con la Cruz de Oro al Mérito por las autoridades polacas, siendo ciudadano de ese país desde 2005. En él se cumple claramente el requisito del doble alto nivel, de dirección y pedagógico.