La UAL consolida su Olimpiada de Ciencias Ambientales ‘única en España’ y visibiliza las salidas de esta titulación

Con la celebración de su segunda edición, el IES Sol de Portocarrero continúa su dominio total de primeros puestos y la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería da por cerrado un nuevo ciclo de seis olimpiadas

La Universidad de Almería fue pionera el curso pasado y sigue siendo la única de España en organizar una Olimpiada de Ciencias Ambientales. De nuevo dirigida al alumnado de 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, ha organizado este jueves la segunda edición de una cita que, además, busca motivar las vocaciones preuniversitarias hacia esta titulación. Ha contado en esta ocasión con 25 participantes, todos ellos mostrando “un nivel extraordinario”, en palabras de Jesús Casas, su organizador y profesor de Ecología del Departamento de Biología y Geología de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL. Tal como sucediera el curso pasado, el IES Sol de Portocarrero ha copado las tres primeras posiciones, alzando ganadora a Claudia González, seguida por Gonzalo Blanes en el segundo puesto y por Ema Miceikaite como tercera clasificada.

Ha mantenido la misma estructura con la que se diseñó el año anterior: una prueba teórica clasificatoria tipo test de 50 preguntas en 50 minutos, que se ha realizado en el Auditorio del campus, y una prueba práctica de observación para los 15 mejores que se ha desarrollado en el Pabellón de Historia Natural. El jurado ha ponderado más la segunda parte, toda vez que su dificultad ha sido mayor. “Se ha puesto el listón bastante elevado”, ha subrayado Casas, si bien ha querido llamar la atención sobre que varias de las notas conseguidas en la primera parte “han rozado el diez”. Por ello, el decano de Ciencias Experimentales, Juan José Moreno, ha elogiado “la labor que hace el profesorado de los centros de Secundaria y Bachillerato”. No en vano, es algo fundamental para su facultad “porque es una titulación muy relevante cuya empleabilidad está por encima de lo que pueda pensarse”.

En ese sentido, ha recordado que “no solo la administración, sino también las empresas están obligadas por ley a tener en cuenta la sostenibilidad en general y la de los productos que fabrican en particular, y evidentemente eso pasa por tener a un especialista y los protagonistas deben ser personas graduadas en Ciencias Ambientales”. Además, “otra razón obvia es que vivimos en un planeta al que estamos ‘machacando’, si se permite la expresión coloquial”, y, “ante esto, tiene que haber profesionales que se preocupen de que podamos seguir subsistiendo en la Tierra a largo plazo”. Ha recordado el decano que en junio se realizará un gran acto para la entrega de premios “de las seis olimpiadas científicas que organiza la facultad”. También ha puesto en valor que “la UAL es la única universidad de España que organiza un evento de Ambientales con formato de olimpiada”.

Para Jesús Casas, “que venga al campus alumnado que se supone que está especialmente interesado en temas ambientes es algo de gran relevancia para nosotros”, toda vez que “la segunda prueba en el PHN es un aliciente muy importante para que piensen en cursar esta titulación”. Ha remarcado que “no es cierto que Ciencias Ambientales no tenga salidas”, sino todo lo contrario: “Hay muchísima gente que se emplea en la administración para gestión ambiental y en empresas privadas para la aplicación de las normativas ambientales que tienen que cumplir, que cada vez son más; Europa impone más normativas ambientales y las empresas están obligadas a aplicarlas, así que necesitan gente que sepa implementarlas”.

El decano ha recordado que esta titulación es una de las longevas de la Universidad de Almería, habiendo producido profesionales de alto nivel en este ámbito. Ahora se cuenta con un atractivo más, el Pabellón de Historia Natural, “porque aunque sea un centro pequeño, es espectacular en cuanto a la exposición y en cuanto al jardín que tiene fuera, en el que los alumnos que no se han clasificado para la segunda parte de la olimpiada han hecho varias actividades”, según ha valorado Jesús Casas.