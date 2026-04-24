Un congreso clave aborda en la UAL los retos actuales de la vivienda en España

El encuentro, ‘Vivienda y economía social’, organizado por la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Almería, reúne, durante tres días, a expertos, académicos y representantes institucionales para analizar soluciones habitacionales sostenibles, cooperativismo y el impacto en colectivos vulnerables

La Universidad de Almería celebra desde este jueves un congreso de referencia sobre la situación de la vivienda en España, una iniciativa organizada por la Cátedra de Economía Social, bajo el marco del proyecto de I+D+i TRANSFESS, y con la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Durante los días 23, 24 y 25 de abril, el Salón de Grados del Edificio CITE-V se convierte en el epicentro de un debate multidisciplinar necesario. El programa académico aborda desde una perspectiva crítica y constructiva la problemática habitacional actual, explorando fórmulas que anteponen el bienestar de las personas y el interés colectivo, principios fundamentales de la Economía Social.

La jornada inaugural ha contado con la presencia de Miguel Pérez Valls, delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, y de destacados expertos que han analizado la situación del mercado de la vivienda, las aportaciones desde el sector agrario y la importancia de las soluciones habitacionales sostenibles en el ámbito rural. Asimismo, se han abordado cuestiones críticas como el acceso a la vivienda para personas vulnerables, contando con la participación de entidades como FIARE Banca Ética y el Servicio Jesuita a Migrantes.

Este congreso es un ejemplo de la labor de la Cátedra, cuyo propósito es ser un espacio universitario dedicado a la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento y la divulgación de un modelo económico que busca la justicia social y ambiental.

Miguel Pérez Valls ha señalado en su intervención que “la vivienda es hoy uno de esos temas que están muy presentes en la conversación pública, en las preocupaciones de muchas familias y también en la agenda de las instituciones. Es, por tanto, un asunto relevante, necesario y plenamente vigente. Pero, además, es un tema especialmente complejo. Y cuando hablamos de problemas complejos, conviene desconfiar de las respuestas demasiado simples. La vivienda no es solo una cuestión de precios. No es solo una cuestión legal. No es solo una cuestión urbanística. Es también una cuestión social, económica, territorial y, en el fondo, una cuestión que afecta directamente a la vida de las personas”.

En este sentido ha destacado el valor de este congreso fruto de la labor de una cátedra universitaria. “Uno de los grandes valores de este congreso es precisamente ese: que permite analizar este problema desde distintos prismas. Y eso es fundamental. Porque para entender bien una realidad como esta hacen falta miradas diversas, enfoques complementarios y espacios donde el debate sea riguroso, abierto y útil. Hace falta escuchar a la academia, a las administraciones, a los profesionales, a quienes trabajan sobre el terreno y a quienes conocen de cerca las dificultades y también las posibles soluciones. Y ahí es donde la universidad tiene una responsabilidad muy clara. En el planteamiento estratégico de la Universidad de Almería, se define al ámbito universitario un lugar de pensamiento crítico. Un espacio donde los grandes problemas del entorno se puedan estudiar con profundidad, discutir con libertad y abordar con rigor. No estamos solo para transmitir conocimientos o para formar profesionales, que por supuesto también. Estamos, además, para ayudar a la sociedad a pensar mejor. Para poner contexto, matices y reflexión allí donde a veces predominan la prisa, el ruido o las visiones parciales”.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha señalado que el congreso ‘Vivienda y Economía Social’ “es una buena oportunidad para que representantes de entidades de economía social, administraciones, entidades sociales, profesionales y la comunidad universitaria conozcan experiencias y compartan ideas sobre soluciones de vivienda desde el ámbito de la economía social que contribuyan a fortalecer la cohesión social, a proveer vivienda asequible y a un desarrollo territorial equilibrado”.

Amós García ha felicitado al equipo que compone la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Almería por su labor de investigación, transferencia de conocimiento y visibilización pública de la economía social con actividades como el congreso ‘Vivienda y Economía Social’. Asimismo, ha destacado que la Cátedra ES complementa la cualificación de la juventud universitaria en esta materia y contribuye a dar respuesta a la necesidad de relevo generacional en la economía social, acercando a los jóvenes universitarios este modelo empresarial como una opción atractiva para emprender y trabajar.

El congreso continuará mañana viernes con sesiones dedicadas al papel de las administraciones públicas, el cooperativismo de viviendas y las innovadoras fórmulas de covivienda y cesión de uso. El sábado, la actividad se trasladará al terreno con visitas prácticas a soluciones habitacionales para migrantes en la localidad de Níjar, promovidas por Almería Acoge y el Servicio Jesuita.

Este encuentro reafirma el papel de la Universidad de Almería y su Cátedra de Economía Social como catalizadores de conocimiento y generadores de vínculos entre la academia, el sector productivo y la sociedad, con el fin último de favorecer el desarrollo local, la cohesión social y el acceso a derechos fundamentales como la vivienda.