El Ayuntamiento de Huércal-Overa y el Obispado de Almería firman un convenio para continuar la rehabilitación de la histórica Iglesia Parroquial

PATRICIA LÓPEZ ROJAS

A través del mismo se concede una subvención de 15.000€ para la restauración de este Bien de Interés Cultural, emblema del patrimonio local

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y el Obispado de Almería han firmado un nuevo convenio de colaboración para continuar con la rehabilitación de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Huércal-Overa. Con la rúbrica de este documento, realizada por el alcalde, Domingo Fernández, y el Párroco Francisco Jerónimo Ruiz, se concede una subvención que asciende a 15.000 euros destinada a sufragar parte del coste de las obras necesarias en el Templo, que ascienden a más de 37.000 euros.

El alcalde, ha explicado que la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Bien de Interés Cultural desde 2011, “es un pilar fundamental de la identidad cultural, histórica y religiosa del municipio”. Su construcción data de 1709 a 1739 , y “no solo es una obra arquitectónica de gran valor, sino que también alberga elementos de profundo significado artístico y espiritual para la comunidad, siendo además un punto central en la celebración de la Semana Santa del municipio”.

Las actuaciones contempladas en el convenio incluyen la restauración de los dos ventanales de madera de la fachada y la restauración de la Cruz Procesional de Huércal-Overa.

A través de esta subvención desde el Ayuntamiento se apoya la rehabilitación de la Iglesia poniendo en valor este edificio dada su relevancia como patrimonio cultural. Reafirmando el compromiso del Consistorio con la protección y el fomento del patrimonio histórico, cultural y turístico del municipio.