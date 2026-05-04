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Obras en la AL-8104 T.M. Cuevas del Almanzora

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mayo 4, 2026 3:39 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la carretera AL-8104 entre los PPKK 4+700 y 5+300(T.M. Cuevas del Almanzora), en ambos sentidos, se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo.

 Las actuaciones están previstas desde las 07:00h. del 5 de mayo hasta las 19:00h. del 19 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

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