Obras en autovía A-7 T.M. La Mojonera

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

A-7 entre los PPKK 808+950 y 810+850 (T.M. La Mojonera), en sentido creciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 03:00 h. del 4 de mayo hasta las 13:00 h. del 8 de mayo.

A-7 entre los PPKK 810+850 y 808+950 (T.M. La Mojonera), en sentido decreciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 03:00 h. del 11 de mayo hasta las 13:00 h. del 15 de mayo.

A-7 entre los PPKK 805+500 a 806+300 (T.M. Vícar), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas:

Desde las 08:00 h. del 4 de mayo hasta las 13:00h. del 8 de mayo.

Desde las 08:00 h. del 11 de mayo hasta las 13:00h. del 15 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/