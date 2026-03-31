ASEMPAL impulsa en el CEMA el intercambio de buenas prácticas en seguridad y salud laboral

La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Asempal celebra su primera reunión en el Centro de Experiencias Michelín Almería, referente internacional en prevención

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, ha celebrado en el Centro de Experiencias Michelin Almería (CEMA) la primera reunión de trabajo de su Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, una iniciativa orientada a favorecer el intercambio de experiencias, el aprendizaje compartido y el benchmarking entre empresas para seguir avanzando en la integración de la prevención en la gestión diaria.

Con esta línea de trabajo, ASEMPAL refuerza una de sus prioridades estratégicas: impulsar una cultura preventiva cada vez más sólida en las empresas almerienses, entendida no solo como una obligación normativa, sino también como un factor de competitividad y responsabilidad social.

La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinada por Clara María Ferreira Morales, responsable de Seguridad, Salud y Medioambiente del CEMA, nace con vocación práctica, como un punto de encuentro para compartir casos de éxito y enfoques útiles en materia de cultura preventiva, visibilizando además el esfuerzo que muchas empresas de la provincia ya están realizando para reducir la siniestralidad y mejorar sus entornos de trabajo.

La celebración de esta primera sesión en el Centro de Experiencias Michelin Almería que ha reunido a directivos, responsables de prevención de riesgos laborales, profesionales de recursos humanos y expertos en seguridad laboral de distintos sectores de la provincia, refuerza precisamente ese planteamiento. El CEMA constituye un entorno de especial interés por su actividad, vinculada al ensayo y desarrollo de neumáticos, y por la sólida cultura preventiva que ha consolidado en un contexto de alta exigencia técnica y operativa.

Durante la jornada, los integrantes de la Comisión tuvieron oportunidad de visitar los talleres y las pistas del centro, donde conocieron distintas dinámicas y procedimientos aplicados en el día a día para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. El director del CEMA, Jorge Pato, explicó los principales enfoques que sustentan ese modelo, desde la planificación preventiva y la formación continua hasta la implicación de la dirección, la participación de los equipos y la mejora permanente de los procesos.

En la apertura de la sesión, el presidente de ASEMPAL, Cecilio Peregrín, agradeció al CEMA su acogida y destacó el valor de celebrar esta primera reunión en unas instalaciones que son “un referente internacional en ensayo y desarrollo de neumáticos, y también un ejemplo de gestión avanzada en seguridad y salud laboral”.

Peregrín subrayó además que ASEMPAL lleva años impulsando una cultura preventiva integral, atenta tanto a la seguridad física como al bienestar mental y recordó que las mejores herramientas para la prevención son la sensibilización, la información y la formación.