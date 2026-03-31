Abierto el plazo de ayudas para ayuntamientos y asociaciones del comercio y la artesanía

El BOJA publica sendas convocatorias que subvencionan proyectos para la dinamización de ambos sectores e iniciativas de cooperación empresarialEl Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado dos convocatorias de ayudas destinadas, por un lado, a ayuntamientos, para financiar acciones destinadas a la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía y, por otro, subvenciones para impulsar el asociacionismo comercial y artesano, para promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y la artesanía en Andalucía.

Según recogen sendas resoluciones de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ambas convocatorias cuentan con una dotación conjunta de 3.995.000 euros y el plazo de solicitud será de un mes, a partir de este 31 de marzo hasta el próximo 30 de abril. Para la provincia de Almería, la dotación presupuestaria es de 273.085 euros, de los cuales 138.500 euros se destinan a proyectos de asociaciones y 134.585 euros a iniciativas de entidades locales.

Respecto a la convocatoria para ayuntamientos (https://lajunta.es/6dsj9 ), en total, las corporaciones municipales dispondrán de 1,22 millones de euros en subvenciones a nivel andaluz, en régimen de concurrencia competitiva, que cubrirán hasta el 75% del coste de las iniciativas presentadas, con un máximo de 60.000 euros.

Contempla dos líneas de ayudas. La primera cuenta con un presupuesto de 893.000 euros para los ejercicios 2026 y 2027, destinados a promover la mejora de infraestructuras y la transformación digital del comercio local y de la artesanía en los municipios. Dentro de ese apartado, se subvencionan proyectos de inversión para la modernización de los mercados de abastos o de los espacios comerciales urbanos; así como mejoras para el comercio ambulante. Del mismo modo, se incentivan actuaciones de transformación digital en todos sus formatos, a través de servicios locales de asistencia y asesoramiento a las entidades comerciales y artesanas o las plataformas de comercio on-line de titularidad municipal.

También podrán acogerse a esta línea de ayudas actuaciones que faciliten la instalación de equipamientos o mobiliario en negocios locales, como taquillas inteligentes que permitan gestionar la custodia de la compra realizada, ya sean de carácter comercial o artesano. Otros conceptos subvencionables son la implantación o mantenimiento de espacios expositivos permanentes destinados a la promoción de la producción artesana, así como la instalación de señalética identificativa en comercios y talleres artesanos.

Dotada con 332.000 euros, la línea 2 financia actuaciones dirigidas a promover la planificación estratégica y la dinamización y promoción del comercio minorista y de la artesanía local. En concreto, la elaboración de Planes Estratégicos de Comercio Municipal o bien su revisión o actualización, así como campañas publicitarias para incentivar las compras. Las ayudas también se destinan a la organización y desarrollo de ferias comerciales y de artesanía, así como cualquier otro evento de promoción y dinamización de ambos sectores.

Los ayuntamientos interesados deberán presentar una solicitud por cada una de ellas, utilizando los formularios específicos previstos (https://lajunta.es/6dsti ). Las solicitudes se cumplimentarán a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en https://lajunta.es/6drh0 .

Ayudas al asociacionismo

Por otro lado, la convocatoria de subvenciones para asociaciones (https://lajunta.es/6dsja ) se articula a través de tres líneas de ayudas con una dotación conjunta de 2,77 millones de euros para Andalucía. La primera de las líneas contempla ayudas dirigidas a promover el asociacionismo y las relaciones de cooperación entre las empresas comerciales o artesanas en el seno de estas entidades. Así, se financia la organización de jornadas, congresos o seminarios que aborden temáticas de interés común para las empresas, así como talleres u otras actividades formativas que tengan como objetivo una mejora en la cualificación de los trabajadores.

Del mismo modo, se incentiva el lanzamiento de campañas de información o sensibilización, así como la redacción de estudios sectoriales, que en el caso de los Centros Comerciales Abiertos podrán abarcar temáticas como la incidencia del tráfico rodado y la accesibilidad, la adecuación de los entornos o la elaboración de instrumentos de planificación, entre otras. Por último, se concederán ayudas para proyectos de modernización digital, en especial la implementación de soluciones informáticas que mejoren la comunicación entre socios, y para la edición de revistas o catálogos en formatos papel y digital.

La línea 2 se centra en actuaciones de dinamización y promoción del comercio minorista, tanto en espacios comerciales abiertos con en mercados ambulantes y de abastos. En este caso, podrán acogerse a las ayudas proyectos que contengan acciones de dinamización, como exposiciones, promociones en puntos de venta, campañas especiales para la celebración de efemérides o acciones de animación en la calle. También quedan incluidas las actuaciones encaminadas a la fidelización de clientes, a mejorar las ventas y atraer consumidores.

También quedan encuadradas en esta línea proyectos de mejora de los espacios comerciales comunes y actuaciones de señalización externa por medio de elementos identificativos, así como el diseño o actualización de la imagen y del manual de identidad de los centros comerciales abiertos o mercados de abastos.

Por último, la línea 3 recoge actuaciones para el fomento y la promoción de la artesanía. En ese apartado figuran seis conceptos subvencionables como la organización de hasta tres ferias por cada entidad participante en la convocatoria, la adquisición de los elementos identificativos de la marca promocional ‘Artesanía hecha en Andalucía’, o el diseño y edición de revistas y catálogos en formatos papel y digital.

El listado de iniciativas se extiende a actuaciones de dinamización, en especial las vinculadas a ferias locales o a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, abarcando también labores de divulgación en colegios y otros centros educativos. Completan esta línea las actuaciones de señalización externa y la creación de espacios digitales para el conocimiento y la puesta en valor del sector, como páginas webs, redes sociales, blogs o el impulso a la creación de centros de interpretación virtuales.

Según figura en las bases de la convocatoria, podrán acogerse a estas subvenciones las entidades asociativas de comerciantes (bajo la figura de asociaciones, federaciones, confederaciones o unión de asociaciones), las entidades promotoras de Centros Comerciales Abiertos reconocidos por la Junta de Andalucía y aquellas entidades asociativas de artesanos cuyos estatutos incluyan, como objeto principal, el fomento y la defensa del sector.

Las solicitudes deberán presentarse a través del acceso establecido al efecto en la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de https://ovorion.ceec.junta-andalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/ovorion/auth/autcertjs .