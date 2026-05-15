Sindicatos denuncian el trato discriminatorio de Clece entre las plantillas de Torrecárdenas y el HAR de El Toyo

· Trabajadores y trabajadoras exigen que se ponga fin a este agravio comparativo entre trabajadores y trabajadoras y que se cumpla el pliego de condiciones de la empresa encargada del servicio de limpieza y gestión de residuos de ambos centros sanitarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto a CGT y UGT, sindicatos que ostentan la mayoría en el comité de empresa de Clece, empresa encargada del servicio de limpieza y gestión de residuos de la plataforma hospitalaria de Almería, denuncian el trato discriminatorio que la empresa ejerce entre sus plantillas del Hospital Universitario Torrecárdenas y el Hospital de Alta Resolución de El Toyo.

Los sindicatos explican que, desde que se produjera la nueva adjudicación del servicio en el mes enero a la empresa de limpieza, los 12 trabajadores y trabajadoras del HAR están sufriendo una grave situación de desigualdad frente al resto de profesionales que trabajan en Torrecárdenas, lo que además supone un incumplimiento del pliego de condiciones por parte de Clece. Según explican, esta docena de trabajadores cuentan con peores condiciones laborales en materia salarial, de permisos retribuidos, horarios y otras coberturas laborales.

Es por ello que las centrales sindicales exigen la implantación inmediata y urgente del Convenio Colectivo de afectación a toda la plantilla y, por tanto, el cumplimiento del pliego de condiciones con el que la empresa se compromete a aplicar las mismas condiciones laborales a todos sus trabajadores y trabajadoras, independientemente del centro de trabajo en el que desarrollen su labor.

Esta situación ha sido trasladada por los sindicatos tanto a la Dirección de Clece en Almería como a la Dirección del Hospital Universitario Torrecárdenas, solicitando la rectificación de este agravio comparativo y solicitando que se cumpla con lo estipulado en las condiciones del contrato.

Por otro lado, los sindicatos también denuncian un déficit de personal de un 10 por ciento en Clece dado que, actualmente la plantilla cuenta con 202 trabajadores y trabajadoras, cuando la plantilla debería está conformada por un total de 224 profesionales. A esto también se añade un “estado deficiente” de vestuarios o la ausencia de un estar para el tiempo de descanso del personal.

Esta situación, unida a la falta de aplicación del convenio y, por tanto, el incumplimiento del pliego de condiciones, está generando una “situación de incertidumbre y deterioro” tanto del servicio como de las condiciones laborales de la plantilla. Es por ello que los sindicatos exigen que solucione esta problemática laboral de inmediato e insta a Clece a que priorice la calidad del servicio y el cumplimento de los derechos de la plantilla y solicita a la Dirección de Torrecárdenas que vele por el cumplimento los mismos.