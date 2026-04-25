Ayuntamiento y Asociación de la Prensa rinden el día 28 homenaje a los periodistas almerienses fallecidos en los últimos veinte años

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El acto se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y el XX Aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar

Vícar, 24 de abril de 2026: El próximo martes días 28 se va a celebrar en Vícar un homenaje a los 37 periodistas almerienses fallecidos en los últimos veinte años, en un acto público que se va a desarrollar al pie del monumento a la Libertad de Expresión, en el Bulevar Ciudad de Vícar. Este homenaje está organizado por la Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y por el Ayuntamiento de Vícar y se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, coincidiendo con el XX Aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar. Este acto servirá también para dar visibilidad a los cerca de 1.700 periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión a nivel mundial en las últimas dos décadas, de los que 81 fueron mujeres periodistas. Un dato desgraciadamente muy de actualidad tras el brutal ataque de Israel que ha acabado esta semana con la vida de la periodista libanesa Amal Khalil, en pleno alto el fuego.

Durante al acto, al que se espera la asistencia de varios familiares de los periodistas, radiofonistas y gráficos desaparecidos en la provincia en los veinte años de existencia del Monumento a la Libertad de Prensa de Vícar, se testimoniará el respeto y la admiración de toda la sociedad almeriense hacia sus trayectorias profesionales, depositando al pie del monumento una rosa blanca por cada uno de ellos.

El lugar elegido para celebrar este acto junto al Monumento a la Libertad de Prensa, en el Bulevar Ciudad de Vícar. La obra, de la que es autor Santiago Gargallo, artista afincado en Vícar y que estará presente en el acto, es la segunda de la provincia erigida en reconocimiento a la profesión periodística, y la primera de iniciativa municipal, ya que la otra fue una donación del la propia Asociación de la Prensa al Ayuntamiento de la capital.

Durante el acto, la periodista Yolanda Cruz, hija del también periodista Alvaro Cruz “Pototo”, será la encargada de dar lectura al manifiesto en favor de la libertad de expresión que ha elaborado FAPE a nivel nacional. Tras la lectura, está prevista la intervención del presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, José Manuel Bretones, y del propio alcalde de Vícar, Antonio Bonilla.