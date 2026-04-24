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Los Mejores Lectores Infantiles de Huércal-Overa

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abril 24, 2026 4:04 pm

Patricia López Rojas

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, y la concejal de Educación, María José Viudez,  entregaron ayer Día del Libro los diplomas a  los mejores lectores infantiles 2025 de la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar.

Más de 30 niños que son asiduos de la Biblioteca y que encuentran en la lectura un  modo de aprender y de divertirse. Los niños recibieron sus diplomas y un libro de regalo con mucho entusiasmo y una gran sonrisa y con el deseo de  continuar descubriendo grandes historias a través de las páginas de los libros.

Ellos son un orgullo para nuestra Biblioteca y un ejemplo para todos nosotros.

GabinetedePrensa

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