Los Mejores Lectores Infantiles de Huércal-Overa

Patricia López Rojas

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, y la concejal de Educación, María José Viudez, entregaron ayer Día del Libro los diplomas a los mejores lectores infantiles 2025 de la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar.

Más de 30 niños que son asiduos de la Biblioteca y que encuentran en la lectura un modo de aprender y de divertirse. Los niños recibieron sus diplomas y un libro de regalo con mucho entusiasmo y una gran sonrisa y con el deseo de continuar descubriendo grandes historias a través de las páginas de los libros.

Ellos son un orgullo para nuestra Biblioteca y un ejemplo para todos nosotros.