La alcaldesa asiste al inicio de la tercera edición del ciclo de improvisación escénica ‘ImproVables’   

Celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja, en el Paseo de Almería, este viernes los protagonistas han sido el bailaor Manuel Daif y el pianista Pablo Mazuecos

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, asistió ayer viernes al inicio de la tercera edición del ciclo de improvisación escénica ‘ImproVables’ celebrado en pleno corazón de la capital, en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja, en el Paseo de Almería.

Acompañada por los concejales Diego Cruz y Óscar Bleda, Vázquez ha disfrutado del espectáculo protagonizado por el bailaor Manuel Daif y el pianista Pablo Mazuecos. ‘ImproVables’ es un un ciclo de improvisación de música, danza, teatro y otras artes vivas con entrada libre hasta completar aforo.

Cada sesión cuenta con artistas de diferentes disciplinas y sin vínculos profesionales entre ellos, que protagonizarán un encuentro artístico en primicia en el que generan conexiones improbables y genuinas. Tras la sesión se realiza un encuentro entre artistas y público con el fin de conocer el recorrido profesional de cada creador y conversar sobre la experiencia.

Manuel Daif es un joven bailaor flamenco almeriense de 17 años, que finaliza las Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería. Formado desde pequeño en un entorno flamenco, ha completado su preparación con clases y masterclass junto a figuras como Rubén Olmo, La Moneta, Marco Flores, Mercedes de Córdoba y Lucía La Piñona, y ha actuado en espacios como La Guajira de Almería y el Centro Cultural Flamenco de Madrid.

Por su parte, Pablo Mazuecos es un concertista de piano con experiencia en jazz, música de cámara y lírico. Además de su trayectoria artística, desarrolla una intensa labor de gestión cultural vinculada a Clasijazz, club almeriense del que fue fundador y pianista de la Clasijazz Big Band.