Una muestra internacional difundirá el importante papel de Carboneras en el arte de vanguardia de 1956 a 1989

ANA LÓPEZ OTERO

El Ayuntamiento cede una obra de Jesús Rafael Soto para esta propuesta del centro de arte José Guerrero en Granada

La muestra internacional “Carboneras. Arte del Segundo Mundo (1956-1989)” difundirá el importante papel de la localidad en el arte de vanguardia durante ese periodo. La exhibición tendrá lugar en el Centro de Arte Contemporáneo José Guerrero de Granada entre septiembre y noviembre de 2026. El Ayuntamiento de Carboneras colabora con una pieza del reconocido artista Jesús Rafael Soto (Venezuela, 1923 – Francia, 2005), uno de los máximos exponentes del Arte Cinético y el Op Art, que forma parte de su patrimonio artístico a partir de la cesión del creador.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha mantenido un encuentro con las hijas del artista, Ana y Florence Soto, quienes están colaborado en la preparación de la obra para su traslado hasta la capital granadina. Hernández ha destacado la importancia de una exhibición que viene a situar a Carboneras “en el lugar que le corresponde dentro de la historia del arte contemporáneo”.

“Va a ser una magnífica oportunidad para dar a conocer a muchos amantes del arte la relación de nuestro pueblo con un momento especialmente brillante desde el punto de vista creativo. Para muchos es desconocida la historia de que nos convertimos en refugio de un numeroso grupo de aclamados artistas de diferentes disciplinas que, entre finales de los años 50 y principios de los 80, se asentaron aquí o vinieron a visitar a otros creadores, encontrando el espacio ideal para dar rienda suelta a su creatividad”, ha remarcado.

En ese sentido, ha finalizado explicando “que supone un honor contribuir desde el Ayuntamiento a las obras que podrán disfrutarse en esta exposición. Lo que es posible, y así hay que reconocerlo, gracias a la generosidad del propio Rafael Jesús Soto, que donó en su momento la obra “Bi-face” a la localidad como agradecimiento a la acogida del pueblo y su gente. Un agradecimiento que hacemos extensivo a su familia, que siguen fuertemente unidos a la localidad y ayudando a la preservación de la obra cedida, colaborando ahora en los preparativos necesarios”.

Sobre la exposición

La muestra está comisariada por Iñaki Estella, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, y por Chema González, responsable de Cine y Nuevos Medios del Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Entre los artistas seleccionados se contará con piezas de Liliane Lijn, Stephen Weiss o Julio LeParc, además de otros creadores internacionales que estuvieron vinculados a Carboneras en aquella época.

Una figura indispensable para conocer el panorama artístico del momento es Jesús Rafael Soto, un maestro del movimiento y de la ilusión aclamado a nivel internacional. Su pieza «Bi-face», con medidas 30x20x25, se cede como un préstamo cultural, para lo que el prestigioso Centro José Guerrero de la Diputación de Granada asumirá la logística relativa al embalaje, transporte especializado y seguro de la obra.

De ese modo, será una de las piezas que desvelará a Carboneras como una “villa de artistas”, donde arquitectos, cineastas e intelectuales crearon modelos alternativos de vida y de trabajo en diálogo con la idiosincrasia del territorio. Un lugar que, con su enorme belleza natural y la autenticidad de sus habitantes, atrajo reflexión, misticismo y vanguardia artística durante la segunda mitad del siglo XX.