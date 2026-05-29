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Benahadux celebra su Semana de Hábitos Saludables para promover una vida sana entre los más jóvenes

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mayo 29, 2026 4:13 pm

Benahadux ha celebrado la XVI Semana de Hábitos Saludables con una jornada de actividades, organizadas por el Ayuntamiento, y que ha contado con la participación de los alumnos del CEIP Padre Manjón y del IES Aurantia, así como de los sanitarios de la UGC Bajo Andarax.

La alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha destacado que “se trata de un encuentro que busca promover el bienestar y la vida sana entre los vecinos más jóvenes del municipio a través de la convivencia y el aprendizaje”.

La jornada ha estado integrada por una marcha saludable, talleres, desayuno, zumba y muchas otras actividades para fomentar la importancia de cuidar la salud llevando a cabo buenos hábitos.

lagacetadealmeria@gmail.com

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