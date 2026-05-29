Dalías celebró el Día Internacional de los Museos con actividades en el centro dedicado a San José María Rubio

Dalías celebró el Día Internacional de los Museos con una intensa jornada cultural en el Museo de San José María Rubio, que volvió a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes en torno a la figura del santo daliense, conocido universalmente como el Padre Rubio y Apóstol de Madrid.

La conmemoración, organizada con motivo del Día Internacional de los Museos, aunque se ha postergado unos días después a la fecha oficial, reunió a numerosas personas que participaron en la jornada de puertas abiertas y recorrieron las instalaciones dedicadas a la vida y obra de San José María Rubio. Muchos asistentes aprovecharon la ocasión para conocer por primera vez este espacio museístico que custodia parte del legado histórico, religioso y cultural vinculado al sacerdote jesuita nacido en Dalías, declarado Hijo Predilecto y Daliense Universal.

El acto estuvo presentado por el hermano mayor de la Real y Venerable Hermandad Sacramental de San José María Rubio, José Gabriel Lirola, quien destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas que permitan acercar el patrimonio local a vecinos y visitantes, reforzando así la identidad cultural del municipio.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de la denominada “pieza del día”, un delicado cuadro de la Inmaculada bordado en hilos de seda, tul y seda datado en el año 1900, realizado por Dolores Alférez Lirola. La obra despertó un notable interés entre los asistentes por la calidad de su ejecución y por el valor artístico y sentimental que representa dentro del patrimonio artesanal de Dalías.

Asimismo, el museo acogió la exposición, por primera vez, de una singular botella con un calvario en su interior fechada a finales del siglo XIX, una curiosa pieza donada por la Casa del Médico de Dalías y que pasa a enriquecer la colección expositiva del museo.

La programación cultural concluyó con un concierto ofrecido por el Dúo Euterpe Almería, que puso el broche musical a una jornada marcada por la convivencia y la participación ciudadana. Posteriormente, los asistentes compartieron un aperitivo en un ambiente distendido y de encuentro.

En esta celebración participaron también el alcalde de Dalías, Francisco Lirola; la concejal de Cultura, María Dolores Gómez; y el concejal de Relaciones Institucionales, José Gabriel García, quienes quisieron respaldar con su presencia una cita ya consolidada dentro del calendario cultural del municipio.

El alcalde, Francisco Lirola, subrayó la importancia de continuar apoyando actividades culturales que contribuyan a conservar y difundir la historia y las tradiciones de Dalías, destacando además el papel del museo como espacio de referencia para poner en valor el patrimonio local y fortalecer la proyección cultural del municipio.

Con iniciativas como esta, Dalías continúa consolidándose como un referente cultural en la comarca, promoviendo el conocimiento de su historia y fomentando la participación ciudadana en torno al patrimonio, la música y las tradiciones.