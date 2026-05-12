Buceadores voluntarios se implican en la limpieza de los fondos marinos de la Reserva de Punta de Loma Pelada

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar celebra una jornada de sensibilización ambiental en una de las zonas de mayor valor ecológico del espacio protegido

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha acogido una nueva jornada de limpieza de fondos en la Reserva Marina Punta de Loma Pelada, una de las zonas de mayor valor ecológico de este espacio protegido almeriense. Una actividad de voluntariado, que ha contado con la participación de buceadores voluntarios y el apoyo logístico de centros especializados, como el Centro de Buceo Cabo de Gata de la Isleta del Moro o el Centro de Buceo Isub de San José.

El objetivo principal de este tipo de actuaciones es el de minimizar el impacto de residuos abandonados que amenazan la biodiversidad marina, pero también se busca la sensibilización ambiental. Así, en palabras del director del Parque Natural, Salvador Parra, “se trata de conservar el entorno natural, complementando el trabajo que ya se realiza en este sentido desde las administraciones públicas, pero, sobre todo, fomentar la participación ciudadana y promover la responsabilidad ambiental de toda la sociedad”

Esta actuación no es un evento aislado, sino que forma parte del Programa de Fomento del Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que la Junta de Andalucía promueve con la financiación FEDER.

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre, ha alabado “el trabajo de las asociaciones de voluntariado y de las empresas del Parque Natural, que velan por el buen estado del espacio protegido y que están comprometidas en su conservación y desarrollo sostenible”. Por ello, no ha dudado en asegurar que “el mérito es de ellos y de los propios voluntarios que participan en la actividad”.

De la Torre ha recordado que Cabo de Gata tiene muchas figuras de protección, como son la propia de Parque Natural, pero también Reserva de la Biosfera, Geoparque Unesco, Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), “y ante todo -ha dicho- Cabo de Gata es patrimonio sentimental de todos los almerienses, por lo que, con actividades de voluntariado como ésta, queda reforzado ese compromiso colectivo de concienciación y responsabilidad en la preservación de los valores de nuestro entorno natural y, en concreto, del Parque Natural Cabo de Gata – Níjar”.

La iniciativa destaca por su carácter colaborativo, involucrando también a los tres ayuntamientos del Parque Natural (Níjar, Almería y Carboneras), empresas vinculadas al territorio y entidades de voluntariado.

Finalmente, la jornada se estructuró en torno a dos turnos de buceo que han partido desde la Isleta del Moro. Tras las inmersiones de limpieza y la caracterización de los residuos extraídos, la actividad concluyó convivencia y una evaluación final de los resultados.

Herramienta de participación social

Las actividades de voluntariado constituyen una herramienta de participación social vinculada a los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, favoreciendo además el conocimiento y la conexión de la ciudadanía con el territorio.

El próximo sábado 16 de mayo tendrá una nueva jornada de voluntariado de limpieza de playas y calas inaccesibles. Los interesados en participar pueden encontrar más información e inscribirse en la dirección de internet: https://encuestas.juntadeandalucia.es/index.php/748937