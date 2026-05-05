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Inicio / Sociedad / Correos recibe nuevas menciones honoríficas por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Una profesional del equipo de Seguridad de Correos del Área Sur y personal de seguridad del Centro de Tratamiento de Sevilla han sido distinguidos en el acto del Día de la Seguridad Privada celebrado en la Fundación Cajasol
Correos ha recibido nuevos reconocimientos por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el marco del acto celebrado con motivo del Día de la Seguridad Privada.
Durante este acto, celebrado en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco de Sevilla, se entregaron numerosas menciones honoríficas a profesionales y representantes del sector, como reconocimiento a su labor, trayectoria y compromiso con la seguridad y la cooperación institucional.
Entre las personas distinguidas se encuentra Isabel García Moreno, miembro del equipo de Seguridad de Correos en el Área Sur —que engloba Andalucía, Ceuta y Melilla—, quien recibió una Mención Honorífica. Asimismo, fueron reconocidos Francisco Grueso Carrizosa, Francisco Rodríguez Romero y Vanesa Sánchez Gómez, responsables de la seguridad en el Centro de Tratamiento de Correos de Sevilla, ubicado en el parque empresarial de La Negrilla, pertenecientes a la empresa de seguridad privada Trablisa.
Estas distinciones ponen en valor el buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, así como la cooperación permanente y eficaz con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Para la concesión de una mención honorífica se tienen en cuenta criterios como la especial peligrosidad o penosidad del servicio, la iniciativa profesional demostrada o la trascendencia social de la actuación realizada.
El personal de seguridad de Correos se responsabiliza del adecuado funcionamiento de las medidas de seguridad implantadas, tanto físicas como técnicas, inspeccionando una parte importante de los envíos que tramita y garantizando la seguridad de los trabajadores, de los clientes, así como de los edificios y procesos de la compañía.
La colaboración de este personal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es habitual y constante, contribuyendo de forma decisiva a la prevención de riesgos y a la protección del servicio postal.
Correos ha recibido reconocimientos similares en otras localidades como Granada, Málaga, El Ejido (Almería) o La Línea de la Concepción (Cádiz), lo que reafirma su firme compromiso con la seguridad y con la cooperación institucional en todo el territorio.