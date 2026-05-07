Ayuntamiento, Policía Nacional y ASPAYM difunden los recursos policiales accesibles para personas con discapacidad

La concejala Paola Laynez asiste al acto en el Espacio Alma, organizado por ASPAYM, que ha consolidado una línea de colaboración con la Policía Nacional sobre inclusión y accesibilidad

El Espacio Alma ha acogido hoy la charla divulgativa ‘Apertura a la discapacidad’, organizada por la asociación ASPAYM, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, e impartida por el comisario provincial de la Policía Nacional en Almería, Antonio M. Delgado. El acto ha contado con la asistencia de la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez.

Esta actividad se enmarca en la línea de colaboración puesta en marcha por ASPAYM Almería, una entidad que trabaja cada día para mejorar la calidad de vida de personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas, y la Policía Nacional, orientada a mejorar la accesibilidad, la información y la atención a las personas con movilidad reducida y discapacidad.

Durante la charla, Antonio M. Delgado ha abordado cuestiones clave para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios policiales, como el funcionamiento de las distintas unidades, los canales de atención disponibles, el uso de herramientas digitales que permiten realizar gestiones sin desplazamiento o los recursos específicos para garantizar una atención accesible y personalizada.

Asimismo, se ha puesto en valor el trabajo que la Policía Nacional viene desarrollando en materia de accesibilidad, desde la adaptación de dependencias hasta la incorporación de sistemas de comunicación accesible y la colaboración con entidades sociales, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

La actividad se enmarca en la celebración del Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de ASPAYM Almería, que tiene su sede en el Espacio Alma, y con el que se conmemora la adhesión de España a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, reforzando el compromiso con la igualdad de derechos y la accesibilidad universal.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha asistido a la actividad, ofreciendo la colaboración, como siempre, del Ayuntamiento de Almería, y ha destacado “la excelente relación que mantiene el Ayuntamiento con la Policía Nacional. Una cooperación sólida, constante y comprometida, que va más allá de la seguridad para situarse también en el ámbito social, en la cercanía con la ciudadanía y en la defensa activa de los derechos de todas las personas. Iniciativas como esta jornada son un claro ejemplo de ese compromiso con la inclusión y la sensibilización”.

Paola Laynez también ha puesto en valor el trabajo de ASPAYM Almería: “Según un informe en el que están trabajando, en la provincia, se estima que hay unas 65 personas con lesión medular, y desde la asociación realizan una labor muy relevante en acompañamiento y generación de oportunidades”.

El impulso a las relaciones entre la Policía Nacional y ASPAYM nace de la reunión mantenida el pasado mes de abril entre Laura Márquez, presidenta de la asociación en Almería, y responsables de la Policía Nacional. Como resultado de este encuentro, la Policía Nacional ha decidido destinar a ASPAYM Almería la recaudación de su tradicional Carrera Solidaria 091, que se celebrará el próximo 24 de mayo en la ciudad, en el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas.

Más allá de esta acción, ambas entidades han comenzado a trabajar en una colaboración estable que incluye también la realización de charlas de sensibilización, con el objetivo de acercar la realidad de la discapacidad y promover valores de inclusión desde edades tempranas. La primera, la celebrada hoy en el Espacio Alma.

La sesión también ha contado con representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Policía Local, así como responsables de distintas áreas de la Junta de Andalucía, entidades del movimiento asociativo como FAAM, A Toda Vela, La Clase Chica o Fundación Davante en otras, y ASPAYM Andalucía.

El encuentro ha finalizado con un espacio de convivencia entre asistentes, con un desayuno ofrecido por el Ayuntamiento de Almería, favoreciendo el intercambio entre administraciones, profesionales y entidades sociales.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Almería, ASPAYM Almería y la Policía Nacional avanzan en la construcción de una sociedad más inclusiva, reforzando la coordinación entre administraciones públicas, cuerpos de seguridad y tejido social, así como el trabajo en red con entidades aliadas del territorio.