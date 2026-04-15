Cajamar pone en marcha una nueva línea de financiación para agricultores de cultivos intensivos bajo plástico de Almería

Una solución ágil, flexible y adaptada al ciclo productivo para cubrir los costes de la campaña.

La banca cooperativa Cajamar ha activado una nueva línea de financiación destinada de manera específica a agricultores de cultivos intensivos bajo plástico, así como a comercializadoras y cooperativas agrícolas de la provincia de Almería. Esta iniciativa surge con la finalidad de respaldar la actividad del sector agroalimentario mediante soluciones financieras ajustadas a sus necesidades reales y a los tiempos propios de su actividad productiva.

La línea se articula en torno a un préstamo de campaña con una duración de hasta 12 meses, concebido para cubrir los principales costes de producción, como la compra de semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios o los gastos de mano de obra, entre otros. Se trata de una financiación ágil, adaptada al ciclo del cultivo, que permite a los agricultores afrontar el desarrollo de la campaña con mayor estabilidad y tranquilidad.

De forma complementaria, Cajamar ofrece a los profesionales del sector una gama de productos orientados a impulsar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, entre los que se encuentran financiación destinada a la modernización de estructuras de invernaderos ; préstamos para la adquisición de plásticos agrícolas; apoyo financiero para la mejora y optimización de sistemas de riego , y contratación de seguros agrarios y seguros específicos para invernaderos.

Con esta nueva iniciativa, Cajamar reafirma su apoyo al sector agrícola, prestando un productos y servicios financieros cercanos, especializados y plenamente adaptados a las particularidades de la agricultura intensiva bajo plástico de la provincia.