CSIF se concentra en Garrucha contra la privatización y la precariedad de la plantilla de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía

· La central sindical señala un déficit estructural de personal del 30 por ciento y exige negociar un nuevo convenio colectivo

· La plantilla está conformada por un total de 240 trabajadores y trabajadoras, cerca de una treintena operan en la provincia de Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, se ha concentrado hoy en el Puerto de Garrucha contra las intenciones de privatización y en defensa de la plantilla de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), que lleva años soportando condiciones laborales injustas.

CSIF, que es el sindicato mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia, ha alertado de que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda tiene entre sus objetivos incrementar la participación privada, que generaría una precarización del empleo aún mayor que la existente desde hace años. A juicio del sindicato, es “inaceptable” que se quiera otorgar la gestión a entidades privadas, cuando “los más de 30 años de gestión e inversión pública demuestran que la Agencia, en un conjunto, no es deficitaria”.

La concentración de hoy se enmarca en una campaña de movilizaciones que arrancó en el mes de febrero y que ya ha tenido lugar en los puertos de las provincias de Cádiz y Huelva y que, en la de Almería, continuará mañana con otra concentración en el Puerto de Roquetas de Mar. En total, la plantilla está formada por 240 trabajadores y trabajadoras, cerca de una treintena de la provincia de Almería.

La Central Sindical continúa así con su defensa de las trabajadoras y trabajadores de la APPA ante la difícil situación que viven. La plantilla lleva años con continuos recortes, ya que, pese al fuerte incremento de la actividad, no se invierte en un aumento de personal. Por este motivo, CSIF ha reclamado a la Consejería que explique por qué considera que sólo se necesitan refuerzos en época estival, cuando la realidad demuestra un déficit estructural de plantilla del 30% durante todo el año. La falta de personal se traduce, además, en una sobrecarga de tareas, que afecta gravemente a la salud física y mental del personal, como demuestra el aumento de bajas médicas en los últimos años, que, además, la dirección opta por no cubrir.

Del mismo modo, CSIF ha exigido la negociación inmediata de un nuevo convenio colectivo, ya que la Agencia aplica uno negociado hace casi 20 años, así como la implantación urgente de un Plan de Igualdad efectivo, que actualmente no existe y por ello se producen situaciones de discriminación salarial sin que la Agencia haga nada por eliminarlas. La dirección incumple su obligación legal de manera sostenida, ya que “en el año 2021 formalizó un plan de igualdad, pero se negó a tomar medidas correctivas, y ahora tampoco quiere sentarse a negociar uno nuevo”, ha apuntado el sindicato.

La Central Sindical, además, ha reclamado mejoras retributivas como el reconocimiento de pluses y un proyecto de carrera profesional, para que las y los trabajadores perciban sueldos dignos y acordes a la labor y responsabilidad que asumen. De igual modo, CSIF ha denunciado que el personal sufre constantes cambios en los turnos y condiciones laborales impuestos de forma unilateral por la dirección sin negociación previa con los representantes de los trabajadores.

Otros de los motivos que han llevado a organización a convocar movilizaciones son la grave inestabilidad laboral que sufren muchas personas trabajadoras fijas discontinuas. “Hay profesionales que llevan años en bolsas de trabajo como personal eventual que reciben contratos precarios de sólo 3 a 7 meses”, han explicado desde el sindicato.

Por último, CSIF ha señalado que el personal de Puertos, tanto la policía portuaria como el resto de trabajadores, desempeña su trabajo en entornos peligrosos sin disponer de protocolos de actuación claros, sin formación específica ni medios de protección adecuados.