CAMBIOS DE TRÁFICO POR LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PASEO DE ALMERÍA

El Ayuntamiento de Almería informa de los cambios de tráfico que, a partir de mañana jueves, 19 de febrero, se producirán con motivo del desarrollo de las obras de remodelación del Paseo de Almería, en su cruce con las calles Lachambre y Rueda López. Esta situación se mantendrá, previsiblemente, hasta el 13 de marzo de 2026 o finalización de obra.

Estas modificaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad, proteger el nuevo pavimento y facilitar la movilidad durante la ejecución de los trabajos.

Como parte de la planificación de las obras de transformación del Paseo, los trabajos continúan a partir de mañana en el cruce de esta vía con calles Lachambre y Rueda López, afectando al tráfico de estas vías desde Dr. Gómez Ulla, Conde Ofalia, así como al tramo de Rueda López, desde el Paseo de Almería, y Reyes Católicos.

Regulación de la salida desde el Casco Histórico

Calle Ricardos con Paseo: Se abre al tráfico en dirección a Navarro Rodrigo, permitiendo la salida del tráfico de la zona centro hacia Obispo Orberá.

Se abre al tráfico en dirección a Navarro Rodrigo, permitiendo la salida del tráfico de la zona centro hacia Obispo Orberá. Paseo: No estará permitida la circulación por el Paseo de Almería, salvo en el tramo que conecta calle Ricardos con Navarro Rodrigo. Esta intersección queda protegida con la instalación de material preparado para soportar el paso de vehículos. Este paso se mantendrá abierto de manera provisional mientras se desarrollen los trabajos ahora anunciados.

No estará permitida la circulación por el Paseo de Almería, salvo en el tramo que conecta calle Ricardos con Navarro Rodrigo. Esta intersección queda protegida con la instalación de material preparado para soportar el paso de vehículos. Este paso se mantendrá abierto de manera provisional mientras se desarrollen los trabajos ahora anunciados. Doctor Gómez Ulla: Se prohíbe el acceso a esta calle desde Ricardos, salvo para la salida de la servidumbre procedente de Plaza Marqués de Heredia y Conde Ofalia hacia Ricardos. Y se vigilará especialmente la confluencia de Navarro Rodrigo con Rambla Obispo Orberá para evitar accesos en sentido contrario en los primeros días.

Se prohíbe el acceso a esta calle desde Ricardos, salvo para la salida de la servidumbre procedente de Plaza Marqués de Heredia y Conde Ofalia hacia Ricardos. Y se vigilará especialmente la confluencia de Navarro Rodrigo con Rambla Obispo Orberá para evitar accesos en sentido contrario en los primeros días. Calle Lachambre: Corte de la calle con Paseo de Almería, dirección Rueda López. En este cruce se habilitarán pasos para el tránsito de peatones a lo largo del Paseo, así como para cruzar a ambos lados de la calle.

Los cambios en el sentido de circulación, como sucederá en la calle Navarro Rodrigo, conllevan además el giro de semáforos y señalización vial.

Acceso a cocheras/servidumbre en Plaza Marqués de Heredia y Conde Ofalia

El corte de la calle Lachambre y, por tanto, la salida del tráfico rodado hacia el Paseo y Rueda López quedará cortgado al tráfico rodado.

La servidumbre de la Plaza Marqués de Heredia se realizará desde General Tamayo, atravesando un paso habilitado en la Plaza Pablo Cazard exclusivamente para usuarios autorizados.

La salida se efectuará por Conde Ofalia, en dirección a Doctor Gómez Ulla.

Para informar y regular estos cambios se colocará señalización excepcional y elementos de canalización, así como la retirada temporal de mobiliario urbano para permitir el tránsito seguro de los vehículos autorizados, con prioridad para los peatones.

Reordenación en calle Rueda López

Se establece el sentido único de circulación hacia la Avenida Federico García Lorca.

Se invierte de forma definitiva el sentido desde la calle Javier Sanz hacia la citada Avenida y no se permitirá acceder a Javier Sanz desde la Avenida Federico García Lorca.

Entre el Paseo y Reyes Católicos sólo estará permitida la entrada y salida de los garajes existentes en ese tramo desde Reyes Católicos.

Seguimiento y seguridad

La Policía Local supervisará especialmente los primeros días de implantación de estos cambios, reforzando la presencia en los puntos de mayor intensidad de tráfico para garantizar la fluidez y seguridad vial.

El Ayuntamiento de Almería pide disculpas por las molestias de unas obras que forman parte del proceso de transformación y mejora del Paseo de Almería con el objetivo de modernizar este espacio emblemático de la ciudad y mejorar su accesibilidad, seguridad y calidad urbana.