SEK Alborán se alza con la victoria en el Torneo de Debate Económico de Almería y pondrá rumbo a la final nacional

El equipo representará a la provincia el próximo mes de marzo tras imponerse a los centros Portocarrero, Los Ángeles y Nicolás Salmerón en una jornada centrada en el análisis del dinero digital frente al efectivo

El Colegio Profesional de Economistas de Almería, en su compromiso por fomentar el pensamiento crítico y la educación financiera entre los más jóvenes, celebró ayer martes, 17 de febrero, la fase territorial del Torneo de Debate Económico 2025/26. El evento, desarrollado en el edificio de la Junta de Andalucía en la capital, proclamó como ganador al equipo del SEK Alborán.

En esta edición, el torneo contó con una destacada participación de estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos, representados por los equipos del SEK Alborán, el Colegio Portocarrero, el IES Los Ángeles y el IES Nicolás Salmerón. Durante la jornada, los alumnos demostraron un alto nivel de oratoria y capacidad de argumentación para abordar una cuestión de máxima actualidad: ¿Es la utilización del dinero digital más eficiente y responsable que el dinero en efectivo?

A través de diversos turnos de debate, los participantes examinaron críticamente aspectos clave como la seguridad de los datos, la dependencia tecnológica, la trazabilidad de los gastos y el impacto de la digitalización en la planificación financiera personal. Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental favorecer la adquisición de habilidades de comunicación y análisis que ayudarán al alumnado en su vida escolar, laboral y social.

Tras una serie de intensos encuentros, el jurado —compuesto por una representación heterogénea de personalidades del ámbito económico, docente y periodístico— otorgó la victoria al SEK Alborán. El equipo se ha asegurado así su clasificación para la final nacional del torneo, que se celebrará el próximo mes de marzo.

Desde el Colegio Profesional de Economistas de Almería han felicitado a todos los participantes por su dedicación y por el alto nivel mostrado en la defensa de sus posturas. Según destacan desde la institución, estos eventos son esenciales para que los futuros profesionales aprendan a examinar de forma crítica la realidad económico-empresarial del contexto global.