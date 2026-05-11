Campaña de desinsectación en las calles de Dalías

El Ayuntamiento de Dalías ha iniciado una nueva campaña de desinfección y desinsectación en toda la red de saneamiento de Dalías y Celín con el objetivo de prevenir la aparición de plagas de cucarachas e insectos en el alcantarillado municipal, especialmente ante la proximidad de la temporada estival, cuando las altas temperaturas favorecen su proliferación.

Los trabajos están siendo ejecutados por operarios especializados de la empresa Athisa y se desarrollarán de manera progresiva en diferentes puntos del municipio para garantizar una actuación integral y eficaz en toda la infraestructura de saneamiento. Estas labores forman parte del plan periódico de mantenimiento y salubridad impulsado por el Ayuntamiento de Dalías para preservar las mejores condiciones higiénicas y sanitarias en las vías públicas y espacios urbanos.

Desde el consistorio se ha señalado que esta actuación se complementa con la campaña de desratización llevada a cabo hace apenas unas semanas, conformando así una estrategia preventiva completa destinada a reforzar la limpieza y el control de plagas en el municipio. La combinación de ambos tratamientos permite aumentar notablemente la efectividad de las medidas adoptadas y reducir los riesgos asociados a la presencia de insectos y roedores en la red de alcantarillado.

El Ayuntamiento recuerda que este tipo de intervenciones son fundamentales para proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que contribuyen a mantener en óptimas condiciones los servicios urbanos básicos. Asimismo, se agradece la colaboración ciudadana y se recomienda a los vecinos extremar las medidas de higiene en comunidades y viviendas particulares para complementar las actuaciones municipales.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado la importancia de continuar desarrollando campañas preventivas de manera periódica, subrayando que “la higiene, la tranquilidad y la salud de nuestros vecinos son una prioridad para este Ayuntamiento”. Además, ha señalado que el mantenimiento constante de la red de saneamiento resulta esencial para anticiparse a posibles problemas y ofrecer una respuesta eficaz antes de la llegada del verano.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Dalías reafirma su compromiso con el bienestar vecinal, la mejora de los servicios públicos y el cuidado del entorno urbano tanto en Dalías como en Celín, trabajando de forma continua para garantizar un municipio más limpio, saludable y seguro para todos.