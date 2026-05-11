La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emite informe favorable de nuevos espacios libres en suelo rustico en Huércal de Almería

La actuación contempla la delimitación de más de 39.000 metros cuadrados distribuidos en distintas parcelas del municipio

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha emitido informe favorable sobre la aprobación inicial de la modificación puntual número 19 del PGOU-AP de Huércal de Almería, relativa a la delimitación y ordenación de un sistema general de espacios libres en suelo rústico promovido por el Ayuntamiento del municipio.

La actuación afecta a distintas parcelas repartidas por el término municipal de Huércal de Almería, con una superficie total de 39.009 metros cuadrados, actualmente clasificadas como suelo rústico preservado por la ordenación territorial dentro del ámbito de protección del paisaje agrícola singular de la Vega Baja del Andarax.

La modificación urbanística se tramita conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y plantea la creación de un nuevo sistema general de espacios libres en suelo rústico (SGEL-18).

El documento contempla la conservación, mantenimiento y restauración de estas acequias para garantizar su funcionalidad, previendo además medidas específicas para compatibilizar su preservación con la ordenación prevista.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha emitido informe favorable en el ámbito de sus competencias, recordando asimismo la obligación de atender a lo establecido en la normativa vigente en caso de aparición de hallazgos arqueológicos casuales durante el desarrollo de las actuaciones.