La Policía Nacional detiene en Almería a un varón tras intervenir más de 3.000 litros de gasolina almacenados en una furgoneta de alquiler aparcada en la desembocadura del Andarax

Petaqueo en Almería

§ La actuación se inició gracias a la alerta de un agente fuera de servicio, que observó una furgoneta cargada con numerosas garrafas de combustible en una zona próxima a la playa

§ En el interior del vehículo se localizaron 121 garrafas de 25 litros, una embarcación tipo zodiac, un motor fueraborda, infladores, comida y agua

§ La investigación apunta a que el material intervenido podría estar destinado a prestar apoyo logístico a embarcaciones utilizadas para actividades delictivas en alta mar

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón como presunto autor de un delito de riesgo catastrófico, tras ser localizado un vehículo de alquiler cargado con 121 garrafas de gasolina de 25 litros cada una, lo que supone más de 3.000 litros de combustible transportados sin las medidas de seguridad exigibles.



La actuación tuvo su origen en la llamada de un agente fuera de servicio, que alertó de la presencia de un varón junto a una furgoneta de alquiler estacionada en las inmediaciones de la desembocadura del río Andarax y de un aparcamiento próximo a la playa. Según la información inicial, el vehículo podría estar cargado con un elevado número de garrafas de gasolina.



Una dotación de la Policía Nacional perteneciente a la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta la zona y localizó una furgoneta de carga de color blanco, alquilada en una empresa con sede en Almería, estacionada entre varios vehículos en el aparcamiento de caravanas próximo a la playa.



Tras la pertinente inspección, fueron intervenidas 121 garrafas de gasolina de 25 litros de capacidad, una embarcación tipo zodiac de color negro, un motor Yamaha de 8 CV, cuatro infladores, varias bolsas de comida, paquetes de botellas de agua, pan, una nevera con hielo y carne, así como la propia furgoneta utilizada para el transporte.



La Policía Nacional activó las gestiones correspondientes con los grupos de investigación y con la empresa propietaria del vehículo, que confirmó que la furgoneta había sido alquilada el día anterior. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a dependencias policiales, donde se procedió al recuento detallado de todo el material intervenido.



Para lograr la plena identificación del responsable, la Brigada Provincial de Policía Científica realizó una inspección ocular técnico-policial sobre la furgoneta y los efectos intervenidos. Los vestigios localizados en el vehículo permitieron confirmar la correspondencia con la persona que figuraba como titular del contrato de alquiler, lo que resultó determinante para avanzar en la investigación.



El arrendatario del vehículo fue detenido como presunto autor de un delito de riesgo catastrófico, debido al grave peligro que supone el transporte masivo de combustible en recipientes no homologados, sin medidas de seguridad y en una zona pública con presencia de otros vehículos y personas.



Los investigadores consideran que el modus operandi detectado encaja con una dinámica consistente en adquirir grandes cantidades de combustible en estaciones de servicio, generalmente de bajo coste, para abaratar el precio, introducirlo en garrafas y transportarlo en furgonetas sin ningún tipo de garantía técnica ni de seguridad.

Según se recoge en el informe incorporado a las diligencias, por el tipo de material intervenido existen indicios racionales para considerar que su destino final podría estar relacionado con el suministro logístico a embarcaciones utilizadas en actividades delictivas, entre ellas las denominadas narcolanchas o embarcaciones empleadas para el tráfico de drogas o de personas.



Esta actividad, conocida como “petaqueo” cuando se vincula al abastecimiento de narcolanchas, consiste en proporcionar combustible en alta mar para que estas embarcaciones puedan permanecer durante largos periodos alejadas de la costa, evitando aproximarse a tierra y reduciendo así el riesgo de ser detectadas.



El combustible intervenido fue entregado a una empresa especializada para proceder a su destrucción, mientras que los efectos perecederos fueron igualmente destruidos. Al detenido le constan antecedentes por hechos relacionados con robo con violencia e intimidación, amenazas y tráfico de drogas.



Las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería, con copia al Ministerio Fiscal.