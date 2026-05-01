CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA RECIBE EL PREMIO A LAEMPLEABILIDAD SOCIAL

La Asociación Verdiblanca reconoce su labor en la generación de oportunidades

reales de empleo para personas en situación de vulnerabilidad

Cáritas Diocesana de Almería ha recibido uno de

los Premios por la Empleabilidad Social que concede la Asociación de Personas con Discapacidad

Verdiblanca, presidida por Antonio Sánchez de Amo, en reconocimiento a su compromiso con la

generación de oportunidades reales de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social.

La directora de Cáritas Diocesana de Almería, María Carmen Torres Galdeano, recogió este

reconocimiento en un acto celebrado hoy, en Cosentino City Almería (ubicado en el Paseo de Almería) en

el que participaron la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío

Blanco Eguren, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero.

En palabras de la directora,

“

recibir este premio es un honor para Cáritas Diocesana de Almería y, al mismo

tiempo, una reafirmación de que el trabajo conjunto es la mejor vía para abrir oportunidades reales de

empleo y mejorar vidas a través de la inclusión sociolaboral”

.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo que Cáritas desarrolla desde el Centro de Formación

“San Francisco de Asís”

, donde se impulsan itinerarios de inserción sociolaboral orientados a mejorar

la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral. A través de programas como

COMPETENCIAS+ e INCLUSIÓN+, la entidad combina formación, orientación sociolaboral y

acompañamiento individualizado, favoreciendo procesos reales de acceso al empleo.

El modelo de intervención se completa con el acompañamiento psicosocial y la intermediación laboral con

empresas, facilitando la conexión entre el talento de las personas y las oportunidades reales del mercado de

trabajo, y promoviendo entornos laborales más inclusivos. Durante el año 2025 y hasta la fecha actual, más

de 300 personas han sido acompañadas en estos procesos. Como resultado, 121 personas han

accedido a un empleo a través de los servicios del Centro de Formación: 33 personas tras finalizar la

formación y 88 a través de los itinerarios de inserción socio-laboral; de las cuales 46 gracias a

intermediación con empresas.

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración continua y constante de 105 empresas comprometidas

con este proyecto, lo que refleja el impacto real de este modelo de intervención.

Cáritas Diocesana de Almería agradece a la Asociación Verdiblanca este reconocimiento, que refuerza su

compromiso de seguir generando oportunidades de empleo y promoviendo la inclusión sociolaboral de las

personas más vulnerables.