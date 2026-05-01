VOX denuncia que con el acuerdo comercial con Mercosur “el bipartidismo ha vuelto a traicionar al sector primario almeriense”

Sandra Gálvez

El candidato número 1 por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha denunciado que partir de hoy, 1 de mayo, “se pone en marcha el acuerdo comercial UE-Mercosur que han firmado populares y socialistas el Bruselas va a suponer la tumba definitiva del sector primario y el fin del relevo generacional”

VOX ha iniciado la campaña en un acto en Jaén donde han acudido diferentes cargos de la formación en Almería. El candidato número 1 por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha denunciado que partir de hoy, 1 de mayo, “se pone en marcha el acuerdo comercial UE-Mercosur, que han firmado populares y socialistas el Bruselas, y que va a suponer la tumba definitiva del sector primario y el fin del relevo generacional”.

Alonso explica que van empezar a llegar productos importados como carne, aguacate, mango, cítricos y miel de Brasil, de Argentina, Uruguay y Paraguay que “no cumplen los requisitos medioambientales, climáticos, burocráticos, fitosanitarios, laborales y de bienestar animal que sí cumplen nuestros productores”.

El candidato número 1 por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, lamenta que provocará un “daño grave por competencia desleal y supondrá un riesgo para la salud pública”.

“El bipartidismo ha vuelto a traicionar al sector primario, y el sector primario almeriense está en juego”. “En VOX lo tenemos claro. Por la defensa de nuestra soberanía y seguridad alimentaria le decimos no a Mercosur”.