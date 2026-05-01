El Newcom se asienta en Almería de la mano del Área de Ciudad Activa y el club Mintonette

Tras presentarse en el año 2023, se ha creado un grupo que entrena semanalmente, y hoy se ha celebrado una nueva jornada de promoción

El Newcom se presentó hace dos años en el Palacio de los Juegos Mediterráneos en una actividad arropada por el Área de Ciudad Activa y el club Mintonette, que invitó a Carlos Iglesias, técnico deportivo de San José (Uruguay), donde está muy asentado para ofrecer un clinic. Hoy ha regresado para dirigir una jornada de iniciación y ha comprobado que este deporte se ha asentado con un grupo que entrena cada semana, dirigidos por Francisco José Sáez, presidente de Mintonette, y ha adquirido una gran calidad.

El Newcom es un deporte similar al voleibol, pero adaptado, en el que en lugar de golpear el balón se atrapa y se lanza por encima de la red. Esta característica lo convierte en una disciplina especialmente accesible y pensada originalmente para personas mayores, aunque su práctica se ha extendido a todas las edades por su carácter inclusivo, dinámico y social. La modalidad fomenta la actividad física sin impacto, el trabajo en equipo y la coordinación, lo que ha favorecido su crecimiento en numerosos países de América Latina y, progresivamente, en España, como es el caso de Almería.

Durante la jornada, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, se ha unido a los entrenamientos y ha puesto en valor la evolución de esta disciplina en la ciudad: “Hace dos años apostamos por introducir el Newcom como una alternativa deportiva saludable e inclusiva para las personas mayores, y hoy vemos cómo esa apuesta se ha consolidado con un grupo estable, comprometido y con un nivel técnico muy destacable”.

Antonio Casimiro destacó además el componente social de este deporte: “No solo hablamos de actividad física, sino de convivencia, de generar comunidad y de ofrecer oportunidades para mantenerse activo a cualquier edad. El Newcom encaja perfectamente en nuestro modelo de ciudad activa y saludable”.

Por su parte, Carlos Iglesias se mostró gratamente sorprendido por el progreso del grupo almeriense, subrayando “la implicación y el entusiasmo de los jugadores, así como el trabajo constante que se viene realizando desde el club Mintonette”.

Durante la jornada también ha estado presente el delegado territorial de la Federación Andaluza de Voleibol, Juan Docio. “Desde el punto de vista del voleibol, el Newcom es una herramienta extraordinaria para seguir vinculados a nuestro deporte durante toda la vida. Mantiene la esencia del juego -la red, la táctica, el trabajo en equipo- pero con una adaptación que lo hace accesible para cualquier persona”, apostilla.

En definitiva, el Newcom es un deporte que favorece el envejecimiento activo, una actividad física segura, la inclusión y socialización. No hay más que ver la cara de los jugadores que le han pedido ampliar el horario de entrenamiento.