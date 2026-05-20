CCOO y UGT convocan huelga de técnicos medios y superiores en el SAS el 25 de mayo

La convocatoria de huelga el 25 de mayo es estatal y responde al incumplimiento del Acuerdo que reclasifica profesionalmente a los técnicos medios y superiores en el grupo C1 y B respectivamente. UGT y CCOO abogan por la unión de todos los sindicatos y plataformas para poder conseguir esa reivindicación histórica y que el Gobierno estatal está incumpliendo. Asimismo, para ese día se han convocado concentraciones a las 11:00 horas en todos los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).



Los colectivos de técnicos medios y técnicos especialistas están llamados al paro el miércoles día 25 mayo y lo hacen por el incumplimiento reiterado del Gobierno del Estado del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI de octubre de 2022 y que daba paso a técnicos medios y superiores al grupo C1 y B. Una reivindicación histórica y que CCOO y UGT firmaron tras unas duras negociaciones.

En el SAS son unos 30.000 -en su mayoría TCAEs y técnicos especialistas- los profesionales afectados y llamados a una jornada de huelga para exigir su reclasificación profesional que hace justicia con lo firmado y lo reivindicado históricamente. No es de recibo que ambas categorías tengan que seguir sin promocionar cuando ha sido la misma Administración del Estado la que en 2022 firma dicho acuerdo con CCOO y UGT.

Desde UGT y CCOO, además, se han convocado para ese día concentraciones de protesta a las 11.00 horas en todos los centros sanitarios del SAS y hacen un llamamiento al resto de organizaciones sindicales y plataformas de esos colectivos para que se adhieran a dichas movilizaciones, conseguir una mayor repercusión y hacer más presión para el cumplimiento de dicho acuerdo. “Hay que dejar a un lado todo para centrarnos en conseguir un objetivo que beneficia a ambos colectivos”, añaden CCOO y UGT.