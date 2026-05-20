El Valle del Almanzora se une para impulsar el territorio con la IX edición de la Jornada Almanzora Comparte

Mañana se celebra en el Teatro Municipal de Lubrín en colaboración con los municipios de Serón y Cantoria

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y los ayuntamientos de Lubrín, Serón y Cantoria impulsan una nueva edición de la Jornada Almanzora Comparte, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales espacios de reflexión, innovación y colaboración territorial del Valle del Almanzora. La novena edición del encuentro se celebrará mañana 21 de mayo en el Teatro Municipal de Lubrín y reunirá nuevamente a instituciones, ciudadanía, profesionales y agentes sociales con el objetivo de construir soluciones compartidas para el desarrollo de la comarca.

La iniciativa ha sido presentada hoy en un acto en la Subdelegación en el que han participado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto a Sandra Sanz Martos, profesora y vicedecana de Alianzas, Comunidad y Cultura de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Sara Iglesias, responsable de Proyectos del Área de Alianzas, Comunidad y Equidad de la UOC; Manuel Martínez, alcalde de Serón; Purificación Sánchez, alcaldesa de Cantoria; y Domingo José Ramos, alcalde de Lubrín y anfitrión de esta edición.

Durante la presentación, los representantes institucionales han puesto en valor la capacidad de Almanzora Comparte para convertirse en un espacio estable de cooperación territorial, capaz de conectar administraciones, universidad y ciudadanía para trabajar conjuntamente sobre los retos y oportunidades del entorno rural.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que “Almanzora Comparte se ha consolidado como una de las iniciativas más interesantes de innovación y reflexión colectiva que se desarrollan actualmente en la provincia”. Asimismo, ha señalado que esta nueva edición “demuestra la capacidad del proyecto para seguir evolucionando y apostar por fórmulas cada vez más participativas y conectadas con las necesidades reales del territorio”.

Por su parte, Sandra Sanz Martos ha explicado que esta edición supone un paso más en la evolución del proyecto hacia un modelo de trabajo continuo y colaborativo. “Esta jornada ya no es un evento aislado, sino un proceso permanente de construcción colectiva junto al territorio. Queremos que las ideas y proyectos que nacen aquí tengan continuidad real y se desarrollen a lo largo del año”, ha señalado.

Participación de los alcaldes

La jornada estará centrada en el trabajo práctico sobre proyectos reales vinculados al Valle del Almanzora. A través de metodologías participativas y dinámicas colaborativas, las personas asistentes podrán analizar conjuntamente iniciativas relacionadas con la movilidad territorial, el turismo sostenible, la digitalización rural, la protección y puesta en valor de la Sierra de los Filabres o la gestión del río Almanzora, entre otras propuestas impulsadas desde el propio territorio.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de una dimensión más experiencial y vivencial mediante el uso de herramientas de dinamización y técnicas de teatro participativo. Esta metodología permitirá representar situaciones reales, analizar retos compartidos y explorar soluciones colectivas desde una perspectiva más práctica e inclusiva.

La IX Jornada Almanzora Comparte también servirá para consolidar la denominada Comunidad Transformadora del Valle del Almanzora, un ecosistema colaborativo promovido por la UOC junto a los municipios participantes y diferentes agentes sociales de la comarca. Este espacio mantiene actividad durante todo el año mediante herramientas digitales compartidas y procesos de seguimiento de los proyectos surgidos en anteriores ediciones.

En este sentido, Domingo José Ramos, alcalde de Lubrín, ha subrayado la importancia de generar espacios de inteligencia colectiva en el entorno rural. “Todo evento que permita compartir conocimiento y construir conjuntamente nos ayuda a avanzar como territorio. Los municipios rurales tienen grandes oportunidades de futuro si somos capaces de innovar y colaborar”, ha afirmado.

La jornada concluirá con una puesta en común de las propuestas trabajadas durante el encuentro y con la definición de próximos pasos para continuar impulsando iniciativas concretas dentro de la comarca, reforzando así el papel de Almanzora Comparte como un espacio vivo de cooperación, innovación y desarrollo territorial.

Programa de la IX Jornada Almanzora Comparte

• 10:00 – 10:15 | Bienvenida institucional



• 10:15 – 10:45 | Presentación y dinámica de la jornada



• 10:45 – 11:30 | Acto I: Presentación de proyectos y formación de grupos



• 11:30 – 12:00 | Desayuno



• 12:00 – 14:30 | Acto II: Proyectos a escena



• 14:30 – 16:00 | Almuerzo



• 16:00 – 17:00 | Acto III: De la experiencia a la acción



• 17:00 – 17:30 | Presentación de propuestas



• 17:30 – 18:00 | Próximos pasos y cierre



• 18:00 – 18:30 | Visita al centro de interpretación (opcional)