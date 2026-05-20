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Ruta circular en Almócita

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mayo 20, 2026 8:31 pm

LOLO ORTIZ

Cruz Roja organiza una ruta circular en Almócita el sábado 6 de Junio a las 10 hrs.

GabinetedePrensa

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