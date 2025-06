Cerca de 200 artistas de todo el mundo comparten su talento y pasión este fin de semana en la Almería Tattoo Convention

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, inaugura este evento internacional, que se celebra en el Palacio de Congresos Cabo de Gata, acompañada del diputado Carlos Sánchez

El tatuaje como herramienta de identidad, sanación y expresión artística es la motivación alrededor de la cual se celebra la IV Almería Tattoo Convention, una cita que se extenderá durante todo el fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de El Toyo, Almería. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado hoy el evento, en el que participan un total de 184 artistas llegados de diferentes rincones del mundo y que se desarrollará con tatuajes en directo, talleres, exhibiciones, gastronomía y música. La primera edil ha estado acompañada por el diputado provincial Carlos Sánchez y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

En un ambiente cercano y entusiasta, la alcaldesa ha querido sumarse al espíritu del evento realizándose un pequeño tatuaje de manos del artista almeriense y coorganizador del evento, Rodrigo Gálvez (InkBro), junto a Peter Green (Peter Green Tattoo).

María del Mar Vázquez ha señalado que “después de tres años de progresivo crecimiento, Almería recibe este año la edición más ambiciosa de este evento de alcance internacional que cuenta con algunos de los tatuadores más conocidos del momento, además de una gran oferta complementaria de ocio, música, gastronomía, motor y un largo etcétera. Almería Tattoo Convention 2025 está lista para consolidarse como un referente internacional en el mundo del tatuaje y el arte urbano. Durante el fin de semana el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Almería se transformará en el epicentro del arte corporal, atrayendo a miles de asistentes y proyectando a Almería como un destino cultural clave en Europa en esta área y generando un impacto positivo en la hostelería, restauración y comercio local”.

A su lado, el diputado Carlos Sánchez ha afirmado que “Diputación colabora a través de la marca ‘Talento almeriense’, esa nueva reseña que hemos creado para apoyar a los diferentes sectores del talento almeriense, y el tatuaje es uno de ellos, pues en Almería contamos con grandes artistas de este arte como es el caso de Rodrigo Gálvez”.

Junto al reconocido tatuador internacional Peter Green, Rodrigo Gálvez ha vuelto a apostar por Almería como sede de esta convención que, en su cuarta edición, ha logrado un nivel de participación y proyección sin precedentes. “Lo que viviremos aquí es un ejemplo de cómo el arte une, transforma y construye comunidad”. A su vez el coorganizador ha afirmado que “ayer ofrecimos una masterclass especializada sobre reconstrucción de pezón y areola a 50 tatuadores acreditados. Es una técnica fundamental para mujeres mastectomizadas tras superar el cáncer de mama, y que encuentran en el tatuaje una forma de cerrar emocionalmente ese proceso”. De esa sesión, ha surgido un compromiso colectivo que emociona: “Hemos decidido crear un movimiento solidario. Cada Día Mundial contra el Cáncer de Mama, estos profesionales se ofrecerán de forma voluntaria y gratuita a tatuar la reconstrucción del pezón y areola a quienes lo necesiten”.

La cita cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, y de Diputación Provincial y Junta de Andalucía y que, precisamente, tiene en el tatuador almeriense de reconocimiento y fama internacional Rodrigo Gálvez a uno de sus embajadores principales

Rodrigo Gálvez asegura que “en Almería tenemos un potencial increíble, tenemos al uno de los más famosos talentos de parkour con un millón de seguidores, al campeón de la liga nacional de grafiti… Son artes urbanos en los que es posible hoy ganarse la vida y ello le sumamos una programación que permitirá compartir el evento en familia, con talleres para todos los públicos y de muchísimas áreas distintas”.

Artistas destacados de la convención

“Joker Boy” será el Anfitrión de Honor de esta cuarta edición internacional. Su tatuaje facial y su carisma lo han convertido en una celebridad, traspasando los límites del mundo del tatuaje hacia experiencias como modelo de pasarela o publicitario de grandes marcas. Eventos de prestigio internacional como LOS40 Music Awards han contado con su presencia.

También estará “La Jaida Tattoo”, una de las mujeres pioneras de la historia del tatuaje de España, habrá convención mundial de artistas emergentes, concursos y premios a tatuadores, también batalla de gallos, graffitti, música en vivo, breakdance, dj’s, gastronomía, animación con Aribaldi Circus, presencia del Mago Chains, zona infantil con ludoteca supervisada, artesanía con “Alejandro Mateo”, un sombrerero artesanal a cuyas creaciones no se han podido resistir clientes de todo el mundo entre los que destacan a Viggo Mortensen, Alejandro Sanz o Don Omar o una impresionante exposición de motos customizadas. Habrá un espacio dedicado a mostrar el talento de artistas locales almerienses en pintura y escultura, con el objetivo de promocionar a nuevos creadores de la ciudad.

Habrá otro espacio exclusivo para aprendices, donde se seleccionarán los mejores artistas emergentes con premios, incluyendo un año de patrocinio y materiales proporcionados por Inkbro. Habrá también concursos y premios adicionales a Batalla de Gallos con competencia de freestyle rap con premios para los mejores participantes o Concurso de Grafiti, con premios para los ganadores del certamen, incentivando la participación de talentos locales y nacionales.

Espacios creativos en vivo de Las Tetas de María (alfarería), Peluquería Fantasía o Maestro Hiromi Akita (caligrafía japonesa) y un espacio de productos de Sabores Almería.

Horarios (web https://almeriatattooconvention.com/)

Viernes, 13 de junio: 17:30 h – Concurso de artistas emergentes del viernes 18:30 h – Velada de kickboxing (6 combates) 19:30 h – Charla sobre Inteligencia Artificial para tatuadores (automatización de agenda, asistentes inteligentes, gestión de clientes) Lugar: Sala de Masterclass 21:00 h – Concurso de tatuadores (categorías del viernes) Cierre de puertas entre las 23:00 y 00:00 h

Sábado, 14 de junio: 10:00 h – Apertura de puertas al público (los tatuadores profesionales y emergentes ya estarán tatuando) 10:30 h – Concurso de grafiti 11:00 h – Las Tetas de María (alfarería en directo) 11:30 h – Parkour: Álex Segura y Línea Recta (LR) 12:30 h – Alejandro Mateo (sombreros) 12:30-17:30 h – DJ, arte, gastronomía 17:00 h – Caligrafía japonesa: maestro Hiromi Akita 17:00 h – Entrega de premios del concurso de grafiti 17:30 h – Concurso emergentes (sábado) 18:30 h – Desfile peluquería Fantasía (profesores) 19:15 h – Concierto del grupo Las Vegas 20:30 h – Espectáculo de fuego y aéreos de la mano de Aribaldi Circus 21:00 h – Concurso de tatuadores (sábado + Best of Saturday) Cierre de puertas alrededor de las 23:00 h

Domingo, 15 de junio: 10:00 h – Apertura de puertas al público (los tatuadores profesionales y emergentes ya estarán tatuando) 11:00 h – Baile infantil 11:30 h – Desfile de moda: Sergi Regal 12:00 h – Taller camisetas (Nauni) + Las Tetas de María 13:00 h – Alejandro Mateo 17:00 h – Concurso de artistas emergentes (domingo + Best of Show emergente) 17:30 h – Desfile peluquería Fantasía (alumnos) 18:15 h – Bike Show (motos) 19:00 h – Concierto del grupo Los Vinilos 20:00 h – Espectáculo de fuego y aéreos de la mano de Aribaldi Circus 20:30 h – Concurso de tatuadores (final + Best of Show + entrega máquina Arcade) Cierre de puertas a las 22:00 h aproximadamente.