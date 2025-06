‘Todo es flamenco rock’ llega este lunes a Antas de la mano de sus autores

Antonio Jesús García ‘Che’ y Ramón García presentan este lunes, 16 de junio, en Antas ‘Todo es flamenco rock’, una documentadísima obra en la que la erudición no elude los comentarios chispeantes que harán las delicias del lector. Un libro de consulta obligada que invita a descubrir todas las conexiones entre el flamenco y el rock, de los orígenes a la actualidad. Y lo harán en un acto organizado por la asociación cultural Argaria a las 20:00 en la Cafetería Leo.

Los autores de la obra sostienen que todo es flamenco rock se evidencia cuando descubrimos que el término nació en Italia y que una de las muestras iniciales más solventes de la unión de ambos géneros la desarrollaron desde California los Doors de Jim Morrison o que en Australia, Canadá o Suecia ha habido quienes han recurrido al pellizco flamenco para insuflarle emoción al rock. Un género, el flamenco rock, que en realidad no existe como tal, pues no es más que una etiqueta que acoge muy distintas corrientes, de la rumba catalana al rock andaluz, del progresivo y el sinfónico al Sonido Caño Roto, del jazz rock al rock gitano, del punk al heavy, del hip hop al urban. Todo ello se cubre, de los orígenes a la actualidad, en este volumen.



Fusiones alentadas por unos vientos eléctricos que soplaron desde el sur de España y que cruzaron ríos, montañas, mesetas, valles y océanos. Que llevaron al maestro Sabicas a buscar la distorsión con un grupo de rockeros, renovaron a un valiente Camarón o de los que hizo bandera un audaz Enrique Morente. Los mismos que elevaron a los altares a Triana, que alimentaron a un iconoclasta como Kiko Veneno o que nutren el éxito mundial de Rosalía.



Todo es flamenco rock es un libro atrevido, en el que Antonio Jesús García y Ramón García despliegan su desbordante saber enciclopédico, en unión a una firme voluntad detectivesca, para recoger todo lo imaginable y más, de aquí y de allá. Juntos han alumbrado una documentadísima obra sin parangón, en la que la erudición no elude los comentarios chispeantes que harán las delicias del lector. Un libro de consulta obligada que invita a descubrir y escuchar. Un extraordinario mapa sonoro, en suma, entre la electricidad y el flamenco.

Antonio Jesús García (Almería, 1964) es un fotógrafo de larga trayectoria artística, que de pequeño mamó cantidad de cómics de Anacleto, Mortadelo, Spiderman, etc. y cine de Serie B; que junto a su pasión por la música configuran un universo pop, vigente, por ejemplo, en su trabajo de fotografía callejera Más que calles, televisores y un Cadillac (Universidad de Almería, 2024). A Compás (Diputación de Almería, 2020) es un estudio gestual del flamenco. Como columnista cultural en el diario La Voz de Almería suele abordar la temática musical, especialmente sobre La Movida y el rock andaluz.

Junto a Carles Prats, es responsable del documental sobre Joe Strummer Quiero tener una ferretería en Andalucía. Sus libros Versos veganos, un homenaje a Antonio Vega y Platos

a 45 r.p.m. (Producciones Descerebradas, 2021 y 2023) son una prueba de lo muy en serio que se toma la dimensión lúdica de la cultura.

Por su parte, Ramón García Fernández (Almería, 1966) es un consumado pianista y divulgador musical. Ha editado a su nombre, con el proyecto jazzístico La Taberna del Piano, Homenaje a Billy Joel (2011), alabado por el propio compositor norteamericano, y Homenaje a Paul McCartney (2014).

En radio, dirige y presenta desde hace más de una década La Taberna Musical, así como los programas especializados Taberna de Jazz y El Faro del Jazz. Escribe asiduamente en el diario La Voz de Almería y colabora con las revistas Más Jazz, Free Rockin y This is Rock.

Ha publicado los libros Vivir con banda sonora (Ed. Subterránea, 2020) y Al este del sol. Historia del jazz en Almería en el siglo XX (Instituto de Estudios Almerienses, 2022).