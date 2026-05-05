Correos abrirá las oficinas de Dos Hermanas y Vejer de la Frontera el festivo local, jueves 7 de mayo, para facilitar el voto por correo

El horario para realizar esta gestión en estas oficinas será de 9:00 a 14:00 horas

El jueves, 7 de mayo, finaliza el plazo para solicitar el voto por correo

Correos está poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en el proceso electoral, que se está desarrollando con total normalidad

Correos abrirá las tres oficinas de Dos Hermanas y la de Vejer de la Frontera el próximo jueves 7 de mayo, festivo local en esas localidades, en horario de 9:00 a 14:00 horas, con el fin de facilitar el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el 17 de mayo de 2026.

En el municipio de Dos Hermanas (Sevilla) permanecerán abiertas las oficinas situadas en la calle Doctor Caro Romero, nº 6, y en la Avenida de España, nº 109, así como la oficina ubicada en Plaza de Italia, nº 2, de Montequinto. En Vejer de la Frontera (Cádiz), lo hará la oficina situada en la Avenida Rey Juan Carlos I, nº 9.

El 7 de mayo finaliza el plazo para solicitar el voto por correo en estos comicios. Durante esa jornada, estas oficinas prestarán únicamente servicios relacionados con el proceso electoral, que se está desarrollando con total normalidad.

Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta ese día, inclusive, el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. Esta solicitud puede realizarse de forma online, a través de la web www.correos.es, o presencialmente en cualquier oficina de Correos del territorio nacional.

Correos está poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en el marco del proceso electoral.

Solicitud de voto por correo telemática

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

Solicitud de voto en oficinas

La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello, el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entrega las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía, quienes están enviando a los solicitantes, desde el 27 de abril, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

Una vez presentada la solicitud vía web o presencial, si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no se podrá votar en la mesa electoral el día de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía.

El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 13 de mayo de 2026.