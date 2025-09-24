Correos acerca sus servicios al colectivo de estudiantes de la Universidad de Granada

Como el año pasado, está presente con un stand informativo en las Jornadas de Recepción de Estudiantes

La compañía reafirma su compromiso con los jóvenes universitarios, ofreciendo ventajas exclusivas, especialmente para quienes participan en programas Erasmus

Correos participa un año más en las Jornadas de Recepción de Estudiantes organizadas por la Universidad de Granada durante los días 24 y 25 de septiembre. Esta iniciativa, dirigida principalmente a los estudiantes de nuevo ingreso, tiene como objetivo dar a conocer los recursos, servicios y oportunidades disponibles durante el curso académico.

Al igual que el año pasado, la empresa logística cuenta con un stand informativo atendido por personal de Correos en Granada, donde se presentan productos y servicios diseñados específicamente para el colectivo universitario. Entre ellos destaca la Tarjeta Correos Prepago, que incluye promociones especiales para estudiantes.

Durante su visita al stand, los asistentes pueden interactuar directamente con representantes de Correos, quienes ofrecen información detallada sobre envíos nacionales e internacionales, soluciones personalizadas y las últimas innovaciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia del usuario.

Con esta acción, Correos refuerza su compromiso con la comunidad universitaria, mostrando su apoyo a través de ventajas exclusivas, especialmente pensadas para estudiantes Erasmus y jóvenes que requieren servicios logísticos adaptados a su movilidad.

Las Jornadas de Recepción, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria, se celebran desde hace más de tres décadas y constituyen un punto de encuentro clave entre la universidad y su alumnado.

Correos, consciente del papel fundamental que desempeñan los estudiantes en el desarrollo del país, apuesta por fortalecer su vínculo con las nuevas generaciones, acercando sus servicios de forma accesible, útil y cercana.