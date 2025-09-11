Correos acoge una exposición filatélica sobre el universo Star Trek en su oficina principal de Málaga

La muestra está motivada por la celebración de la San Diego Comic-Con en Málaga

Esla decimoquinta exposición organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Málagaen la oficina de Correos de la Explanada de la Estación

Con motivo de la celebración de la San Diego Comic-Con en Málaga, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre, el Círculo Filatélico y Numismático de la ciudad ha querido sumarse al evento con una exposición dedicada al universo Star Trek. La muestra, instalada en la oficina principal de Correos de Málaga (Explanada de la Estación s/n), constituye la decimoquinta exposición organizada en este espacio, y presenta una amplia colección filatélica reunida por el socioJosé Antonio Escobar.

La exposición comienza con una sección de presentación en la que destacan los cuatro sellos “Forever” emitidos por el correo de Estados Unidos en 2016, que representan elementos icónicos de la saga como el comunicador, el teletransporte, la nave estelar Enterprise y el saludo vulcaniano. También se incluye una hoja bloque de Canadá de 2017 con el asiento del capitán Kirk y la frase: “el riesgo es parte del juego si quieres sentarte en esa silla”.

En el apartado dedicado a los personajes, se muestran los tres protagonistas de la serie original —el capitán Kirk, el comandante Spock y el doctor Bones— junto a matasellos del Reino Unido de 2020, como el del saludo vulcaniano y el del teletransporte de Scotty Brook. La muestra refleja también la evolución de los personajes hacia una mayor diversidad, con figuras como las capitanas Kathryn Janeway y Sonequa Martin-Green.

La sección de películas abarca desde la primera cinta estrenada en 1979 hasta 1991, protagonizadas por el reparto original, y las posteriores entregas a partir de 1994 con nuevos actores. Se incluyen sellos, sobres de primer día y prospectos de cine que se entregaban en las presentaciones, tanto en español como en otros idiomas como inglés o alemán.

Por último, la sección dedicada a las series recoge la evolución desde la original de 1966 hasta Enterprise en 2005, con más de 700 episodios emitidos. Aunque el universo Star Trek es extenso y sigue en expansión, la muestra ofrece una visión representativa de su legado.

Como complemento,en el espacio expositivo dela oficina de Correos se han instalado varias cajas ilustradas con personajes de ciencia ficción como Superman, Batman y Harry Potter.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Correos con la divulgación cultural, ofreciendo un espacio accesible para la celebración de la creatividad, la historia y la imaginación. Además de su labor expositiva, Correos continúa prestando una amplia gama de servicios a la ciudadanía: desde la venta de embalajes y sellos, hasta el envío de paquetes, la gestión de trámites con la DGT, el envío de documentación a registros públicos a través de ORVE, la comercialización de lotería de Cruz Roja y ONCE, y el pago de tributos mediante Correos Pay.

La exposición estará abierta al público durante aproximadamente mes y medio, en horario de oficina, de lunes a viernes.