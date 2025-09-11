El PSOE propone la recuperación de las brigadas municipales para acabar con el abandono del mantenimiento de los colegios y la ciudad

Apuesta por un servicio de gestión directa para dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de los almerienses, hartos de la dejadez del PP

Recuperar de manera urgente las brigadas municipales para poner fin al creciente deterioro que sufren los servicios y espacios públicos, especialmente el mantenimiento de los colegios de la capital, es el objetivo del PSOE en el Ayuntamiento con la moción que defenderá en el próximo Pleno, según ha adelantado su portavoz, Fátima Herrera.

“La obsesión del Partido Popular por privatizarlo todo y por hacer del Ayuntamiento el negocio de unos pocos ha provocado el desmantelamiento de un servicio que funcionaba bienhace unos años y que era esencial para el día a día de nuestros barrios y de los espacios públicos”, ha asegurado Herrera, quien añade: “hemos llegado a un punto tan ridículo que cambiar la puerta de un baño en un colegio o arreglar un simple enchufe en un edificio municipal se ha convertido en una odisea burocrática porque no tenemos personal propio para hacerlo”.

La iniciativa socialista propone la creación de un servicio operativo de gestión directa que integre y coordine al personal de las brigadas municipales de distintos oficios (albañilería, fontanería, electricidad, pintura, etc.). Este servicio ya existía hace unos años y el PP lo ha ido dejando morir. “El objetivo es claro: que el Ayuntamiento tenga la capacidad de dar una respuesta rápida y eficaz a las incidencias diarias, sin depender de empresas externas para tareas básicas”, destaca Herrera.

Cuidar lo cotidiano

“Nuestros niños y niñas merecen estudiar en colegios dignos y seguros, nuestros mayores merecen pasear por calles con barandillas bien pintadas y sin baldosas sueltas, y todas las familias merecen disfrutar de parques y espacios públicos en perfectas condiciones”, ha explicado la portavoz del PSOE, para quien “gobernar no es solo cortar cintas y hacerse fotos en grandes proyectos; gobernar, sobre todo, es cuidar de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo que de verdad importa a la gente”.

Desde el PSOE se subraya que las brigadas municipales siempre han sido una herramienta fundamental para la atención ágil de las necesidades de la ciudad. Su práctica desaparición a favor de la privatización ha traído como consecuencia un peor mantenimiento, un aumento de las quejas vecinales y una parálisis en la resolución de problemas que antes se solucionaban en cuestión de horas.

“Confiamos en que el equipo de gobierno del PP recapacite y apoye esta moción. No es una cuestión de partidos, sino de sentido común y de responsabilidad con los almerienses. Hay que decidir si queremos un Ayuntamiento que trabaje para sus vecinos o un Ayuntamiento que solo trabaje para los intereses de unas pocas empresas”, ha concluido la portavoz socialista.