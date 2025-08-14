Correos amplia su flota de reparto con 800 nuevas motos eléctricas ciberseguras

Con esta nueva ampliación, la empresa postal y de paquetería contará con más de 2.500 unidades de la Cargo Pro de NUUK, considerado el primer “vehículo ciberseguro”, tras superar la auditoría de AENOR

Correos se consolida como una de las mayores flotas “cero emisiones” y ECO del sector de la distribución en España, con más de 4.000 vehículos sostenibles (eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido) para finales de 2025, cerca del 25% del total de su flota de reparto

Como muestra de su compromiso por la sostenibilidad, Correos está ampliando su flota de vehículos eléctricos en 2025 con la incorporación de 800 motos ciberseguras más, aumentando su parque de motos eléctricas que incluyen la solución de la ‘start-up’ vizcaína NUUK Mobility Solutions (NMS), la primera firma de automoción del mundo en obtener el certificado de Ciberseguridad para Vehículos en uno de sus desarrollos, tras haber superado la auditoría de AENOR.

La Cargo Pro de NUUK ofrece una autonomía máxima de 120 kilómetros y pueden incorporar un baúl de gran capacidad (hasta 180 litros), además de incluir servicios de telemetría y geolocalización. Las motos disponen de un sistema que facilita la monitorización automática y el registro de las mediciones, así como el envío de alertas o alarmas al centro de control, con el fin de que el funcionamiento sea seguro y eficiente. Esta herramienta analiza los usos de la flota de Correos para ajustarse a sus necesidades concretas y particulares en cada momento.

Estos vehículos ligeros, que cuentan con un motor y controladora electrónica desarrollado por la empresa cántabra SEG Automotive, incluyen una protección ante posibles ataques de ciberdelincuentes, que pueden llegar a modificar fácilmente parámetros que controlan la potencia del motor para sobrecalentarlo y provocar un incendio; manipular el sistema de frenado y bloquearlo; conectarse a la centralita del vehículo para obtener datos del usuario y de las rutas que ha realizado, e incluso robar el vehículo.

La flota de la empresa postal también incorporará 250 furgonetas Renault Kangoo E-Tech y 313 furgones híbridos enchufables, consolidando así su apuesta por la movilidad sostenible para el reparto de última milla. A esto hay que sumar 20 motocicletas eléctricas de tres ruedas destinadas al reparto de última milla, con lo que sumará un total de 80 vehículos de este tipo de motos, especialmente útiles en espacios urbanos de difícil acceso.

Para finales de 2025, la compañía contará con más de 4.000 vehículos ECO, basados en tecnologías alternativas (eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido-GNC), lo que supone cerca del 25% de su flota de reparto, una de las mayores flotas eléctricas y ECO del sector de la distribución en España.

Con la progresiva ampliación de vehículos de “emisiones cero” y ECO a su flota sostenible, Correos está preparada para seguir prestando el servicio en todos los núcleos de población, respetando las restricciones establecidas, al mismo tiempo que avanza en su objetivo de conseguir que en 2028 el 25% de su flota de reparto sea eléctrica y el 50% esté basada en tecnologías alternativas.