Correos celebra la cocina de Ceuta con un sello dedicado al estofado de atún

La emisión forma parte de la serie filatélica “Gastronomía: España en 19 platos”

Correos suma una nueva hoja bloque a su colección filatélica dedicada a la gastronomía española, en esta ocasión rindiendo homenaje a la tradición culinaria de Ceuta dentro de la serie “Gastronomía: España en 19 platos”. El protagonista es el estofado de atún con patatas, un plato emblemático que refleja la riqueza cultural y gastronómica de la Ciudad Autónoma, donde confluyen sabores mediterráneos y norteafricanos.

La hoja bloque dedicada a Ceuta ha sido impresa mediante el procedimiento offset sobre papel estucado, engomado y fosforescente, lo que garantiza una alta calidad visual y durabilidad. El sello, con un formato horizontal de 57,6 x 40,9 mm, se presenta dentro de una hoja bloque de 150,6 x 86,4 mm. El valor postal del sello es de 4,60 euros y la tirada alcanza las 70.000 unidades, lo que convierte esta emisión en una pieza limitada y de gran interés para coleccionistas y amantes de la gastronomía.

Este guiso marinero, sencillo en apariencia pero lleno de sabor, encarna la esencia de la cocina ceutí: una fusión entre la tradición mediterránea y los aromas del norte de África. Nacido en los hogares de pescadores, el estofado de atún con patatas se ha convertido en símbolo de identidad culinaria en la Ciudad Autónoma. La receta, basada en ingredientes básicos como atún fresco, patatas, cebolla, tomate y especias, destaca por el equilibrio entre el dulzor de la patata y la intensidad del pescado, especialmente en primavera y verano, cuando el atún rojo está en su mejor momento.

Con esta emisión, Correos rinde homenaje a la diversidad gastronómica española, poniendo en valor recetas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de cada región. El sello dedicado a Ceuta es una invitación a descubrir, saborear y conservar la memoria culinaria de nuestro país.

El sello está disponible en las oficinas de Correos, en la plataforma Correos Market y puede adquirirse también contactando con el Servicio Filatélico a través del correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas:

Gastronomía: España en 19 platos. Ceuta. Estofado de atún con patatas

Fecha de emisión: 26 de septiembre de 2025

Formato del sello: 57,6 x 40,9 mm (horizontal)

57,6 x 40,9 mm (horizontal) Formato de la hoja bloque: 150,6 x 86,4 mm (horizontal)

150,6 x 86,4 mm (horizontal) Valor postal: 4,60 €

4,60 € Tirada: 70.000 hojas bloque

70.000 hojas bloque Procedimiento de impresión: Offset

Offset Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Estucado, engomado, fosforescente Dentado: 13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical)

13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical) Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello