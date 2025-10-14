Correos, distinguida con la “Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad”

Correos ha sido reconocida entre las 14 grandes empresas distinguidas con este sello por su compromiso con la igualdad en el ámbito laboral

Correos ha sido reconocida en la I Edición de la “Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad”, un distintivo otorgado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que premia el compromiso empresarial con la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, económico y empresarial.

El acto de entrega del distintivo se ha celebrado en el Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, en Sevilla. En representación de Correos han asistido Rocío Manchado, del departamento de Relaciones Laborales de Recursos Humanos en Andalucía, y Sonia Cota, del mismo departamento en la Sede Central de la compañía.

Correos forma parte del grupo de 14 grandes empresas reconocidas en esta primera convocatoria, junto a entidades como Magtel, Leroy Merlin, Clece, Cruz Roja Española y Azvi. En total, han sido distinguidas 45 empresas por su compromiso con la igualdad. Este reconocimiento pone en valor las medidas adoptadas por la empresa para fomentar la igualdad efectiva, prevenir el acoso, facilitar la conciliación y promover la corresponsabilidad, así como la presencia de mujeres en puestos de decisión.

La “Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad” se concede en base a criterios rigurosos que incluyen la elaboración e implementación de planes de igualdad, la adopción de medidas contra el acoso, y el compromiso con la diversidad y la eliminación de la brecha salarial.