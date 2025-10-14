El subdelegado del Gobierno se reúne con la nueva jefa provincial del Fogasa

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido un encuentro de trabajo con la nueva jefa provincial del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa O.A, Rosa Mª Gallardo Alarcón, que sustituye al anterior responsable José Manuel Urbano.

La nueva jefa de la unidad ha desarrollado su anterior etapa dentro del Fogasa en a Madrid y Almería, antes de ocupar el puesto como responsable provincial desde principios de este mes de octubre. Gallardo estudió en la Universidad de Almería el Grado en Derecho y posteriormente el Máster de la Abogacía. Aprobó la oposición A1 de Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo, ingresando como funcionaria pública en la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial O.A. en Madrid. Posteriormente desempeñó el puesto de gestora jurídico en la Unidad de Fogasa O.A. de Almería, y desde 1 de octubre de 2025 desempeña el puesto de jefa de Unidad.

El Fogasa O.A es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines establecidos en el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores. Su finalidad básica es la de Institución de garantía de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Hoy tiene atribuido el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Abonadas las prestaciones, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los/las trabajadores/as para proceder en reclamación y repetición frente a los/las empleadores/as que los adeudan.