Correos emite un sello dedicado al atleta Mariano Haro

GabinetedePrensa julio 27, 2026 0
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  • El corredor, considerado una leyenda del atletismo español, protagoniza este nuevo sello de la serie Deportes
  • La emisión puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197

Correos emite hoy un sello dedicado a Mariano
Haro Cisneros (1940-2024), figura mítica del atletismo español y considerado una de las grandes leyendas del deporte en España.

Apodado el León de Becerril, el pueblo palentino de Becerril de Campos marcó toda su vida, empezando por el inicio de su trayectoria deportiva, al recorrer a diario los más de 30 kilómetros de ida y vuelta que lo separan de Palencia capital. Unos primeros entrenamientos que lo acabarían convirtiendo en uno de los mayores especialistas mundiales en campo a través y en pruebas de fondo durante la década de los 70.

Fue cuatro veces subcampeón mundial de cross y quedó cuarto en la carrera de 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Fue también  olímpico en los juegos de México 1968 y Montreal en 1972 y 62 veces internacional absoluto con la selección española entre 1962 y 1977.

A nivel nacional, logró el campeonato de España en 36 ocasiones, contando trofeos individuales y por equipos, en las modalidades de cross, 5.000 y 10.000 metros y 3.000 metros obstáculos.

Un palmarés que logró cosechar gracias a su feroz espíritu competitivo y su gran potencia en las carreras de fondo. Con una personalidad cercana y luchadora, tras finalizar su carrera deportiva fue durante más de veinte años alcalde de Becerril, actividad que compaginó con el ámbito empresarial, en el que se dedicó a la fabricación y venta de ropa deportiva.

Correos dedica a Mariano Haro este sello dentro la serie Deportes, con la que rinde homenaje a las grandes figuras.  Con un valor de 3 euros y una tirada de 65.000 ejemplares, la emisión puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

  • Procedimiento de impresión: Offset
  • Soporte: Estucado, engomado, fosforescente
  • Formato: 28,8 x 40,9 mm (sello, vertical) + 57,6 x 40.9 mm (viñeta, horizontal)
  • Efectos en pliego: 10 sellos + 10 viñetas
  • Valor postal de los sellos: 3 euros
  • Tirada: 65.000 sellos.

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