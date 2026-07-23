CSIF exige a Correos que garantice la seguridad de su plantilla frente al calor y denuncia la falta de personal para afrontar el verano

· El sindicato reclama la aplicación estricta del protocolo ante altas temperaturas y denuncia que la falta de efectivos agrava la exposición al estrés térmico en las tareas de reparto

· En Almería, desde el sector también recuerdan que hay que añadir que es mayor la sensación térmica, lo que está provocando que muchos trabajadores tengan que darse de baja debido al estrés por calor que sufren a la hora de desempeñar su trabajo, lo que repercute directamente en que haya menos personal y retraso en los envíos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a Correos que garantice la seguridad y la salud laboral de su plantilla, especialmente del personal de reparto que desarrolla su trabajo diario en la vía pública, frente a las altas temperaturas que se registrarán estos días por la ola de calor que azota Andalucía.

El sindicato reclama a la empresa pública el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la aplicación efectiva del correspondiente protocolo en situaciones de altas temperaturas en todas aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas así lo requieran, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del estrés térmico y de la exposición prolongada al sol durante el verano.

El protocolo de Correos establece que, cuando la AEMET activa el aviso naranja por altas temperaturas, el reparto de turno de mañana no debe prolongarse más allá de las 13.00 horas, de manera que el personal haya regresado al centro de trabajo a esa hora. De igual manera, el reparto de turno de tarde no debe iniciarse antes de las 17.00 horas. En caso de aviso rojo, debe suspenderse el reparto a pie y en motocicleta, permitiéndose únicamente el realizado en vehículos de cuatro ruedas para los envíos registrados. CSIF insiste en que estas medidas deben aplicarse de forma inmediata por los responsables de unidad cuando concurran las circunstancias previstas en el protocolo.

En Almería, desde el sector también recuerdan que a las altas temperaturas también hay que añadir que es mayor la sensación térmica, lo que está provocando que muchos trabajadores tengan que darse de baja debido al estrés por calor que sufren a la hora de desempeñar su trabajo, lo que repercute directamente en que haya menos personal y retraso en los envíos. Además, un claro ejemplo de esto es Campohermoso, donde la falta de personal y las bajas por calor hacen que haya más de 20.000 envíos retrasados.

“La protección de la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a las necesidades del servicio ni a la falta de personal. Cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgos, la empresa tiene la obligación de aplicar todas las medidas preventivas previstas y garantizar que ningún trabajador tenga que elegir entre cumplir con su reparto o proteger su salud”, señalan desde el sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF.

El sindicato reclama igualmente que Correos garantice unas condiciones adecuadas en todos los centros de trabajo mediante la evaluación de los riesgos de cada puesto y la dotación de sistemas de climatización, ventilación, estores, persianas y cualquier otro elemento necesario para proteger a la plantilla frente al exceso de temperatura.

Falta de personal y mayor exposición al riesgo

CSIF denuncia que esta situación se agrava por el déficit estructural de personal que sufre Correos. Según el sindicato, actualmente falta uno de cada tres trabajadores, una realidad que se agrava en verano por la insuficiente cobertura de vacaciones, bajas y sustituciones. La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años.

La merma de plantilla es uno de los motivos por los que CSIF ha convocado movilizaciones en Correos, que comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

“La falta de efectivos obliga a la plantilla disponible a asumir una mayor carga de trabajo, recorridos más amplios y una mayor permanencia en la calle durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, incrementando de forma significativa el riesgo de sufrir estrés térmico, deshidratación, agotamiento o golpes de calor”, advierten desde el sector.

Para CSIF, la prevención frente a las altas temperaturas pasa no solo por cumplir los protocolos existentes, sino también por disponer de una plantilla suficiente que permita organizar el trabajo de forma segura y adaptar la actividad a las condiciones meteorológicas sin comprometer la salud de las y los trabajadores ni la prestación del servicio.

Campaña contra el estrés térmico

Estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña ‘Bajo el sol, los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico, medidas reales’, impulsada por CSIF para reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva en empresas y administraciones públicas.

La organización recuerda que, pese a la obligación legal desde 2023 de adoptar medidas específicas frente a fenómenos meteorológicos adversos, todavía existen importantes deficiencias en la aplicación de estos protocolos. Por ello reclama una prevención real, ya que el estrés térmico constituye un riesgo laboral creciente. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor.

“Hablar de altas temperaturas no es hablar únicamente de incomodidad, sino de prevención, de salud y, en algunos casos, de evitar accidentes muy graves. Correos debe cumplir sus protocolos y reforzar plantillas para que el servicio público pueda prestarse sin riegos”, concluyen en el sector.

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