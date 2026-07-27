JARQUIL culmina las 215 viviendas de alquiler asequible promovidas por Culmia en Valdebebas para el Ayuntamiento de Madrid

La constructora completa con éxito la edificación y urbanización de este gran complejo residencial enmarcado dentro del plan de vivienda de cara a la entrada inminente de sus inquilinos

José María Carretero, delegado de Edificación de JARQUIL en Madrid, destaca el cumplimiento de los compromisos adquiridos en una promoción con un marcado componente social.

JARQUIL consolida su presencia en los desarrollos residenciales de la Comunidad de Madrid con la finalización de las obras de edificación del nuevo complejo de 215 viviendas en Valdebebas. El proyecto entra en su recta final con la llegada inminente de los inquilinos, prevista para dentro de una o dos semanas. La constructora ha asumido la ejecución de este moderno complejo residencial de la mano de la promotora Culmia, desarrollado en el marco del plan de vivienda asequible del Ayuntamiento de Madrid.

El conjunto residencial, distribuido en dos bloques de 13 plantas, cuenta con 215 viviendas, trasteros y 226 plazas de garaje. Destaca por sus zonas comunes, que incluyen piscina, gimnasio y áreas ajardinadas, ofreciendo interiores equipados y alta eficiencia energética.

José María Carretero, delegado de JARQUIL en Madrid, ha destacado la relevancia del proyecto: “Esta promoción representa una actuación especialmente significativa por su marcado componente social. Para JARQUIL ha supuesto la oportunidad de poner al servicio de Culmia toda nuestra experiencia en edificación residencial, manteniendo el compromiso de calidad, cumplimiento de plazos y rigor constructivo que caracteriza nuestra forma de trabajar desde hace más de cuarenta años”

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia,JARQUIL basa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUIL ejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

En la actualidad, JARQUIL cuenta con unos 620 trabajadores en plantilla, si bien crea más de 3000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras activas que tiene actualmente. Además, ha pasado de facturar 113 millones de euros en el año 2022 a cerrar el ejercicio 2025 con casi 245 millones de euros.

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