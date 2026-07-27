El VIII Campus de Verano del CB La Mojonera concluye un mes repleto de deporte, formación y máxima diversión

El Club Baloncesto La Mojonera ha clausurado este viernes 24 de julio una nueva y exitosa edición de su Campus de Verano, consolidando un mes entero dedicado al baloncesto, el aprendizaje integral y la convivencia deportiva.

La jornada festiva de clausura acogió la entrega de premios de los concursos y competiciones desarrollados durante todo el mes. El acto contó con la presencia del alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández y el concejal de Deportes, Ángel Morales. Además, las familias de los jóvenes deportistas llenaron las instalaciones para acompañar a los participantes y comprobar en directo su gran evolución sobre la pista.

El campus se ha desarrollado de lunes a viernes en horario matinal (8:45 h a 14:00 h). Los participantes han trabajado diariamente en la mejora técnica del baloncesto adaptada a cada nivel, complementando los entrenamientos con talleres formativos centrados en la salud, la nutrición y el cuidado del deportista. Para mitigar las altas temperaturas del verano, cada jornada finalizaba con un reconfortante chapuzón en la piscina municipal.

El club ha organizado el tradicional Campus de Tecnificación específico para jugadores de nivel avanzado, el cual tuvo una acogida extraordinaria hasta completar el 100% de sus plazas disponibles.

Esta actividad deportiva y educativa cuenta con la colaboración esencial del Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera institucion que apoya activamente el fomento del deporte base y el ocio saludable en el municipio.

Desde la dirección del CB La Mojonera se ha querido resaltar y agradecer la gran profesionalidad, ilusión y dedicación mostrada por el equipo de monitores y entrenadores, clave indiscutible para conseguir que esta edición sea recordada como un rotundo éxito, que se extenderá también esta semana. Tras el cierre de la VIII edición, el club ya trabaja en la planificación del próximo curso y del campus del próximo verano, que llegará cargado de sorpresas y novedades.

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