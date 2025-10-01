Correos mejora su servicio en Llanos de Don Juan (Córdoba) con una nueva oficina auxiliar

· El Ayuntamiento de Rute ha cedido un local a Correos para facilitar la atención a la ciudadanía

Correos ofrece una gama diversificada de productos y servicios esta aldea cordobesa de unos 400 habitantes

Correos ha reforzado su presencia en Llanos de Don Juan, aldea perteneciente al municipio de Rute (Córdoba), con la apertura de una nueva oficina auxiliar ubicada en el Centro Cívico, en la Carretera de Rute, 26.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de la delegación de Llanos del Ayuntamiento de Rute, que ha cedido el local para mejorar la atención a la ciudadanía. Correos agradece públicamente este apoyo, que permite acercar sus servicios a los vecinos y vecinas de esta zona rural.

La oficina, equipada con mobiliario específico de Correos, cuenta con un punto de atención al cliente y presta servicio de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 11:30 horas.

En Llanos de Don Juan, de aproximadamente 400 habitantes, el servicio de Correos se realiza utilizando dispositivos portátiles (PDA) con funcionalidades que mejoran la eficiencia del servicio.

Gracias a la PDA, Correos puede ofrecer, tanto en la oficina como en el reparto a domicilio, muchos de los servicios que tradicionalmente solo se prestaban en oficinas urbanas. Estos terminales, que incorporan funcionalidades avanzadas como el pago con tarjeta, actúan como extensiones móviles de una oficina postal, lo que mejora la eficiencia y accesibilidad del servicio en zonas menos pobladas.

El envío de cartas, tanto ordinarias como certificadas o urgentes, sigue siendo la gestión más demandada, pero cabe destacar otras operaciones como la venta de embalajes y sellos, el envío de paquetes o el acceso a dinero efectivo a través de Correos Cash. Gracias a este servicio, se ha facilitado el acceso a dinero efectivo para los clientes de entidades como Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Ibercaja, Banco Mediolanum, Triodos Bank, CNBK y Grupo Caja Rural (once entidades adheridas: Banco Cooperativo, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Aragón, Cajaviva Caja Rural, Caixa Rural Galega, Caixa Popular, Caixa Rural Vinarós y Globalcaja).

También se prestan otros servicios como Correos Pay, que permite el pago de tributos y tasas de distintas administraciones, como los de la Hacienda Local de la Diputación de Córdoba, recibos de luz, IBI, impuestos de vehículos, suministros y seguros de compañías asociadas, así como trámites con la DGT o la venta de lotería de Cruz Roja.

Correos continúa impulsando la mejora de la atención en el ámbito rural, optimizando sus recursos y ampliando su catálogo de productos y prestaciones. En este contexto, el personal rural se consolida como un actor clave para facilitar el día a día en comunidades pequeñas y con menor acceso a infraestructuras y servicios esenciales.