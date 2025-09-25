Correos presenta el sello que conmemora el Centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, en la Feria Nacional del Sello

· Al acto han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Correos, Pedro Saura

Madrid, 25 de septiembre de 2025 .- Correos ha presentado el sello que conmemora el Centenario (1925-2025) del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, durante la inauguración de la Feria Nacional del Sello de Madrid. Al acto han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Correos, Pedro Saura. Al finalizar el acto se ha llevado a cabo el tradicional matasellado de honor.

Este sello pertenece a la serie “España Es” y a través de ella, Correos pretende difundir y poner en valor la imagen de nuestro país. Una imagen de modernidad, dinamismo, potencia económica y cultural y de creación artística. Por este motivo esta serie filatélica ha contado en 2025 con cuatro sellos dedicados a cuatro sectores estratégicos de nuestro país como son el gastronómico, el turístico, el científico y el cultural, este último representado en este caso por el sello dedicado a Carmen Martín Gaite.

Una forma de conversar con el mundo

El 8 de diciembre de 2025 se cumplen 100 años del nacimiento de Carmen Martín Gaite, una de las novelistas y ensayistas más importantes de la literatura española del siglo XX. Miembro destacada de la llamada “generación de los cincuenta”, es autora de una obra extensa y diversa en géneros que, desde que recibiera el Premio Nadal en 1957 por su novela Entre visillos, ha marcado el camino de las letras españolas, enseñándonos que el arte de contar puede ser, también, una forma de habitar el mundo en común.

Si algo define la literatura de Carmen Martín Gaite es, por decirlo con sus propias palabras, la búsqueda incesante de interlocutor. Un impulso dialógico que puede verse en el juego de miradas y perspectivas que articulan sus novelas -de lo epistolar a lo memorístico, de lo voyeur a lo biográfico- pero también en sus cuentos, poemas y ensayos. Para Martín Gaite, la escritura era una forma de conversar con el mundo, de indagar en los demás, de viajar hacia lo desconocido hasta convertirlo en cotidiano.



La emisión de este sello conmemorativo del centenario, ilustrado por la dibujante Yeyei Gómez, es quizá el mejor homenaje posible a esta forma conversacional de entender la literatura. En uno de sus cuadernos de bitácora, Carmen Martín Gaite apuntaba que “escribir una carta es enviar un mensaje al futuro. Hablar desde el presente con un destinatario que no sabemos dónde ni cómo está ahora, ni cuándo la recibe”. Para la escritora salamantina, las cartas son una forma de conversación diferida que tienen tanto valor en nuestra relación con el pasado -un testimonio documental único, que permite hacer historia desde otra perspectiva-, como en las relaciones presentes con los demás.

El centenario de Carmen Martín Gaite es una oportunidad inmejorable para seguir leyendo, estudiando y celebrando grandes novelas como Lo raro es vivir, Entre visillos, Nubosidad variable o Caperucita en Manhattan, pero también para recordar que la dimensión narrativa de la vida, que pocas veces es tan evidente como en lo epistolar, desborda el ámbito institucional de lo literario. “La vida es una narración que se va haciendo aunque no la escribas”, escribía en un Cuaderno de todo Carmen Martín Gaite, “uno es lo que narra y cómo la narra”.



Este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197.

Características técnicas :

· Procedimiento de impresión: Offset (+ foil en Pliego Premium)

· Papel: Estucado, engomado, fosforescente

· Tamaño del sello: 40,9 x 57,6 mm

· Efectos en pliego: Pliego de 20 + 20 viñetas. Tiene Pliego Premium de 6.

· Valor postal de los sellos: 2,40 euros

· Tirada: 90.000 sellos y 3.000 Pliegos Premium