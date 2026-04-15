Correos presenta un sello que conmemora el Centenario del Raid aéreo Madrid-Manila 1926-2026

Esta gesta, protagonizada por la Escuadrilla Elcano en 1926, está considerada como uno de los mayores hitos de la aviación española

Con una tirada de 66.000 unidades, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos se suma a la celebración del primer Centenario del Raid Aéreo Madrid-Manila, con la presentación de un nuevo sello conmemorativo. Esta gesta, protagonizada por la Escuadrilla Elcano en 1926, está considerada como uno de los mayores hitos de la aviación española y ha sido declarada oficialmente por el Gobierno de España como un acontecimiento de excepcional interés público para este 2026.

El acto ha tenido lugar en el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio y en él han intervenido el director del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, el general de División Juan Francisco Sanz Díaz, el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el general del Aire Francisco Braco Carbó, y el presidente de Correos, Pedro Saura García. El encuentro ha concluido con el tradicional matasellado de honor, seguido de una interesante explicación por parte del peticionario del sello y presidente de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, Eduardo Consejo Prieto, sobre la importancia de la muestra expuesta de cartas voladas en el raid firmadas por los aviadores Eduardo González-Gallarza y Joaquín Loriga.

A finales del año 1924, un grupo de aviadores militares españoles presentó al mando una propuesta para llevar a cabo un raid aéreo a Filipinas, con la finalidad de aumentar el prestigio nacional, mostrando los avances del país en materia aeronáutica. El proyecto mereció la aprobación de las autoridades, pero el viaje hubo de posponerse hasta 1926, por retrasos de la casa Breguet en las entregas de los aviones que serían empleados, los biplanos modelo Breguet XIX.

El 5 de abril de 1926, la Escuadrilla Elcano inició desde el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos una de las aventuras más audaces de la aviación mundial: el Raid Aéreo Madrid-Manila. Bajo el mando de los capitanes Eduardo González-Gallarza, Joaquín Loriga y Rafael Martínez Esteve, y junto a los mecánicos Pérez, Arozamena y Calvo, los tres aparatos Breguet XIX -bautizados con los nombres de destacados exploradores españoles de Filipinas: Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y López de Legazpi- se lanzaron a unir España con su antigua colonia. El reto no era solo la distancia, unos 17.500 kilómetros, sino la precariedad de las infraestructuras en una ruta que atravesaba desiertos, selvas y mares indómitos.

La travesía no estuvo exenta de complicaciones. Averías mecánicas y aterrizajes de emergencia en lugares remotos pusieron a prueba el ingenio de los pilotos y sus mecánicos. Solo un avión, el tripulado por Gallarza y Loriga, logró completar la hazaña tras 39 días de peripecias, aterrizando en el aeródromo de Camp Murphy (Manila) el 11 de mayo de 1926 ante una multitud que los recibió como héroes de leyenda.

Un Centenario con sello oficial

Cien años después, España recupera el brillo de aquella epopeya. En este 2026, el Gobierno ha otorgado al centenario el estatus de ‘Acontecimiento de Excepcional Interés Público’, lo que ha impulsado un ambicioso programa de actividades coordinado por el Ejército del Aire y del Espacio. Las celebraciones, que incluyen exposiciones en el Museo del Aire y ciclos de conferencias en instituciones culturales, buscan conectar aquel espíritu de exploración con los desafíos tecnológicos actuales.

El sello conmemorativo que hoy se ha presentado refleja un mapa con las diversas etapas que recorrieron estos aviadores en tres biplanos Breguet XIX, con inicio en Cuatro Vientos (Madrid) el 5 de abril de 1926 y destino Manila, donde llegaron el 13 de mayo de 1926. El recorrido completo fue de unos 17.000 km, duró 39 días y registró un tiempo de vuelo total de más de 106 horas.

Además de ser una pieza de coleccionista, esta emisión es un reconocimiento a la ingeniería y la valentía de una generación que puso a la aviación española en la vanguardia internacional. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Procedimiento de impresión: Offset

Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

Formato del sello: 74,6 x 28,8 mm (horizontal)

Dentado del sello: 12 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical)

Efectos en pliego: 15 sellos

Valor postal del sello: 3 euros

Tirada: 66.000 sellos