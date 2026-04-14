Obras en autovía A-7 término municipal de Sorbas

abril 14, 2026 9:52 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 720+840 y 719+915(T.M. Sorbas), en sentido decreciente. Se realizará el corte alternativo de carriles. Las actuaciones están previstas:

  •    Los días 15 y 16 de abril de 08:00h. a 19:00h.
  •    El día 17 de abril de 08:00h. a 13:00h.

Entre los PPKK 719+440 y 720+365(T.M. Sorbas), en sentido creciente. Se realizará el corte alternativo de carriles. Las actuaciones están previstas:

  •    Los días 15 y 16 de abril de 08:00h. a 19:00h.
  •    El día 17 de abril de 08:00h. a 13:00h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

